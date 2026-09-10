В Китае оценили перспективы бессрочного безвизового режима с Россией
Это может увеличить число китайских предприятий в России и объемы двусторонней торговли
Введение постоянного безвизового режима между Россией и Китаем увеличит число китайских предприятий в России и объемы двусторонней торговли. Об этом заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, передает РИА «Новости».
Напомним, 31 августа Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что Россия готова совместно работать над переводом безвизового режима на постоянную основу, если Пекин сочтет это полезным.
— Это обязательно приведет к увеличению числа китайских предприятий, росту инвестиционных проектов и товарооборота, — сказал Чжоу Лицюнь, отвечая на вопрос о последствиях инициативы.
Ранее сообщалось, что Путин анонсировал скорую отмену виз для граждан Вьетнама.
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