В Китае оценили перспективы бессрочного безвизового режима с Россией

Это может увеличить число китайских предприятий в России и объемы двусторонней торговли

Фото: Арсений Фавстрицкий

Введение постоянного безвизового режима между Россией и Китаем увеличит число китайских предприятий в России и объемы двусторонней торговли. Об этом заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, передает РИА «Новости».

Напомним, 31 августа Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что Россия готова совместно работать над переводом безвизового режима на постоянную основу, если Пекин сочтет это полезным.

— Это обязательно приведет к увеличению числа китайских предприятий, росту инвестиционных проектов и товарооборота, — сказал Чжоу Лицюнь, отвечая на вопрос о последствиях инициативы.

Ранее сообщалось, что Путин анонсировал скорую отмену виз для граждан Вьетнама.

Алсу Сабирзанова