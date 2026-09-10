Татарстану ежегодно требуется более 50 тыс. работников

Наибольшая потребность в замещающих кадрах — в обрабатывающей промышленности

Фото: Динар Фатыхов

До 2032 года Татарстану ежегодно потребуется в среднем 51,4 тыс. работников для замещения выходящих на пенсию и покрытия новых рабочих мест. Об этом на круглом столе сообщила глава Минтруда республики Эльмира Зарипова, передает РБК.

Наибольшая потребность в замещающих кадрах — в обрабатывающей промышленности (8,1 тыс. человек). В этом секторе средний возраст сотрудников близок к пенсионному. Больше половины потребности (55%) приходится на специалистов со средним профессиональным образованием, 37% — на сотрудников с высшим образованием и руководителей, 8% — на неквалифицированных рабочих.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди востребованных направлений для трудоустройства Зарипова назвала здравоохранение, ИТ-сферу, финансы и торговлю. Замыкает топ-5 образование, несмотря на прогнозируемое сокращение числа занятых в этой сфере.

Ранее сообщалось, что треть компаний в Казани отслеживают резюме своих сотрудников. Лидируют по частоте проверок IT-компании.

Алсу Сабирзанова