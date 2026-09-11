Набиуллина: зумеры могут дать работодателям преимущество

Сегодня молодые люди работают гораздо меньше, чем 100 или 200 лет назад, но с кратно большей производительностью

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что у зумеров есть преимущества для работодателей, в том числе в производительности труда. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, не угрожают ли зумеры экономическому росту и производительности, Набиуллина сказала, что проблема не в количестве отработанных часов, а в их качестве. По ее словам, тенденция к сокращению рабочей недели началась не вчера: люди работают гораздо меньше, чем 100 или 200 лет назад, но с кратно большей производительностью.

— У зумеров в этом плане даже может быть преимущество, потому что они выросли в цифровой среде, в среде технологий, это их естественная среда, — отметила глава ЦБ. Она добавила, что видит это по молодым сотрудникам Центробанка и называет их очень ценными.

Ранее сообщалось, что глава Минэкономразвития России пожаловался на работников-зумеров. По словам министра, многие представители молодежи быстрее меняют место работы в течение года и предъявляют особые требования к условиям труда, коллективу и балансу между работой и личной жизнью.

Алсу Сабирзанова