«Игры кочевников» в Башкирии: понаехавшие челябинцы, баймакское козлодрание и море кумыса

Как на Южном Урале прошла «репетиция» Всемирных игр кочевников

Фото: Эмиль Шаяхметов

Российский этап Всемирных игр кочевников прошел в Абзелиловском районе Башкортостана. Местный вариант праздника батырской удали и ловкости вырос из Курортного сабантуя, который ежегодно проводится на майдане у озера Якты-Куль (Банное), расположенного на юге республики. Турнир по этническим видам спорта закончился в выходные. За стрельбой из лука, козлодранием, борьбой на поясах и лившимся рекой кумысом наблюдал корреспондент «Реального времени».

Кочевники поиграли по-взрослому

В Башкирии впервые состоялись «Игры кочевников». Местом их проведения было выбрано озеро Банное (Якты-Куль).

Сегодня этот уголок Башкирии на самой границе с Челябинской областью активно пытается продвигать себя, развивая так называемый событийный туризм и устраивая различные «движухи», способные привлечь туристов. Достаточно отметить, что хештег #сказачноебанное — один из самых популярных в башкирских социальных сетях.

Несмотря на то, что это часть Башкирии, здесь гораздо больше автомобилей с номерами соседней Челябинской области. Сказывается не только близость столицы российской металлургии — Магнитогорск в 25 километрах отсюда, но и более низкий транспортный налог в соседнем регионе, в связи с чем даже жители Башкирии предпочитают регистрировать свои авто в Челябинской области.

Помимо двух больших санаториев, на Якты-Куле есть десятки мини-отелей, которые зимой заполняются под завязку любителями горных лыж, а летом сталкиваются с нехваткой постояльцев. Поэтому уже много лет отельеры помогают местным властям организовывать «Курортный сабантуй». А в этом году Сабантуй переформатировали и провели первые в республике «Игры кочевников». Формат позаимствован у Всемирных игр кочевников, которые проводятся раз в два года в Киргизии.

Участники сразились в таких видах спорта, как национальная борьба куреш, стрельба из традиционного лука, а также вдоволь наскакались на лошадях: состоялся турнир по конноверховой стрельбе из лука, а также конная игра «Ылак».

Участники сразились в таких видах спорта, как национальная борьба куреш, стрельба из традиционного лука, а также вдоволь наскакались на лошадях



Козла порвали

Самое большое количество зрителей собрала игра «Ылак», или «козлодрание». Это старинное тюркское состязание, история которого насчитывает несколько веков. В нем участвуют две команды, каждая из которых состоит из четырех наездников. Они должны поднять тушу козла с земли (ылак) и занести его в «казан» соперника (на этом турнире его соорудили из огромных покрышек).

— Разрешается поднимать ылак с любого места, отбирать его, передавать или перебрасывать партнерам по команде, держать сбоку или между ног коня, помогать партнерам доскакать с тушей и бросить его в ворота соперника. При падении всадника или лошади игра останавливается. При этом запрещается атаковать всадника в тот момент, когда он поднимает тушу козла, — о правилах игры «Реальному времени» рассказал капитан команды Баймакского района Расих Юртбаков.

Раньше конникам разрешалось применять физическую силу, бить соперников камчой, кожаной плетью. Однако на официальных соревнованиях эти правила не действуют и за любые удары соперников наказывают. Несмотря на это ограничение, после 30-минутного матча на лице у некоторых конников была даже кровь, а ушибы и синяки — нешуточных размеров.

В данной игре важное значение имеет не только ловкость и сноровка наездников, но и специально подготовленные лошади. Для «Ылака» отбирают особых лошадей с широкой грудью, способных расталкивать других. Специалисты готовят лошадь несколько лет, отбирая для этого трехлеток и только к 5—6 годам животное допускается на состязания.

Самое большое количество зрителей собрала игра «Ылак», или «козлодрание»

— Сейчас «Ылак» возрождается во многих районах республики. На подходе Кармаскалинский, Мелеузовский районы. Уже через несколько лет мы будем иметь 20 команд-участниц, — строит прогнозы председатель оргкомитета «Игр кочевников» Салават Нафиков.

Однако в этот раз участие в «Играх кочевников» приняли лишь четыре команды, представлявшие Абзелиловский, Баймакский, Учалинский и Бурзянский районы.

Народная забава может вызывать негодование у защитников животных. Дело в том, что конники таскают настоящего козла, использование чучела не приветствуется — необходимо соблюдать традиции. Да и не всякий козел подойдет для конноспортивной игры. Вес животного должен быть 30—35 килограммов. Все, что выше или ниже нормы, бракуется.

— На прошлых Всемирных играх кочевников в Киргизии организаторам тоже задавали много вопросов по поводу использования настоящего козла, но они твердо стояли на том, что надо придерживаться традиции. Мясо животного после схватки отправили на приготовление национального блюда. Если сегодня выиграем, мы сделаем из него шашлык, — рассказал Расих Юртаков из Баймака. И как в воду глядел — его команде не было равных.

В 2016 году на II Всемирных играх кочевников в Киргизии баймакцы завоевали четвертое место, обыграв команды Афганистана и Турции, уступив только китайцам и хозяевам.

Один из организаторов рассказал «Реальному времени», что принять участие в «Ылаке» на Банном приглашали и команду Татарстана — турнир мог стать отборочным этапом в рамках России для участия в III Всемирных играх кочевников. Но конники из соседней республики отказались, сославшись на то, что отправят свою команду в Киргизию в любом случае. Так что в сентябре на III Всемирных играх как минимум две команды из России примут участие в «козлодрании».

Лучники были самыми колоритными участниками игр

«И в небо ушла стрела»

Если конники состязались лишь один день, то программа лучников была куда шире. Чтобы выявить сильнейшего, им понадобилось два дня. Стоит отметить, что лучники были самыми колоритными участниками игр. На турнире особое внимание уделяется их одежде и амуниции: они должны по всем параметрам соответствовать времени, которое реконструируется. Национальный лук обязательно должен быть сделан из дерева, применение искусственных волокон допустимо только в тетиве. В отличие от своего спортивного собрата, такой лук не имеет планки для прицеливания и других приспособлений для точности стрельбы. Стрела тоже должна быть деревянной, а ее оперение — только из перьев индейки или гуся. Все в точности так, как было несколько веков назад.

Другой обязательный атрибут лучника — национальный башкирский костюм XVI—XIX веков.

Вместе с луком и стрелами обмундирование стрелка обходится в 25 тысяч рублей. Сумма немаленькая, но лучникам денег не жалко — этим видом спорта занимаются только настоящие фанаты. Так, один из участников соревнований, Ринар Тавхутдинов, сообщил «Реальному времени», что ради своего увлечения даже перебрался из Челябинска в Уфу.

— Мой костюм из XVIII века, — рассказал Тавхутдинов. — При его пошиве использовались только натуральные ткани, в основном лен, а также кожа, то есть все, что было в XVIII веке.

Лучникам предстояло пройти семь видов испытаний. Для судейства пригласили профессионалов из Российской федерации стрельбы из лука — Валентина Коширина и Аркадия Минаева.

Первый этап состязаний — стрельба на дальность. Сделать самый дальний выстрел — на 228 метров — удалось Хурмату Тагирову. Он использовал специальные стрелы в форме веретена — с концов они узкие, а к центру расширяются. Такая стрела летит так далеко, что в последней стадии полета скрывается из виду. Занявший второе место участник проиграл ему 23 метра.

Кстати, лучники объяснили «Реальному времени», откуда идут корни такой традиции Сабантуев, как лазанье на гладкий столб за призом. В далекие времена, как, впрочем, и сейчас, стрелы были в дефиците, поэтому после сражения приходилось лазить за ними на частокол. За собранные стрелы давали награду.

Бурю эмоций вызвали и традиционные схватки борцов куреш

Также в первый день лучники соревновались в стрельбе по турецкой дисциплине на 70 метров и по корейской — на 80, 85 и 90 метров. На следующей день состязания шли по киргизской дисциплине: стреляли из классической стойки, с колена и с разворота. Также состоялись соревнования по конноверховой стрельбе.

Стрельба на скаку стала жирной точкой в соревновании лучников. Надо было проскакать три круга, каждый раз производя по три выстрела по мишеням. Среди наездников были две девушки. И пусть они были не столь ловки, как мужчины (иногда даже не успевали вставить стрелу для выстрела), сам факт участия в этом непростом состязании не мог не вызвать восхищения. Одна из амазонок — Камилла — учится в 10-м классе. Она 7 лет занимается выездкой, а стреляет из лука только три месяца, поэтому и возникли проблемы. Но уже через год она твердо намерена бороться на равных с мужчинами.

Бурю эмоций вызвали и традиционные схватки борцов куреш.

— Это неспортивно, — кричал один из участников финальной схватки. — Как вы относитесь к гостям?! Все видели, что я провел бросок, а судья молчит!

Но возмущенные крики не возымели действия на судей, и победителем в абсолютной весовой категории стал местный батыр Денис Шагивалеев.

Праздник не был бы праздником, если бы место его проведения не напоминало огромный котел, в котором «варились» участники состязаний и зрители, а для них готовились пельмени, пирожки, чебуреки, шашлыки и еще куча всякой снеди.

А главным напитком игр стал кумыс. Он буквально лился рекой. Башкирское Зауралье славится коневодством и качеством кобыльего молока. Цены были вполне демократичные — от 150 до 200 рублей за 1,5 литра, а стакан можно было купить за 30 рублей. Алкоголь же продавался по минимуму — лишь в паре мест на огромной поляне торговали пивом. Но стоит признать, что для поднятия эмоций спиртное и не требовалось — и так воздух был наэлектризован.

Бо́льшая часть победителей «Игр кочевников» теперь отправится на III Всемирные игры кочевников, которые пройдут со 2 по 9 сентября в Киргизии.

1 / 18 Эмиль Шаяхметов

Эмиль Шаяхметов

Эмиль Шаяхметов

Эмиль Шаяхметов

Эмиль Шаяхметов

Эмиль Шаяхметов

Эмиль Шаяхметов

Эмиль Шаяхметов

Эмиль Шаяхметов

Эмиль Шаяхметов

Эмиль Шаяхметов

Эмиль Шаяхметов

Эмиль Шаяхметов

Эмиль Шаяхметов

Эмиль Шаяхметов

Эмиль Шаяхметов

Эмиль Шаяхметов

Эмиль Шаяхметов