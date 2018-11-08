Верховный суд Башкирии оставил под арестом трех экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги

Верховный суд Башкирии оставил под арестом трех экс-полицейских, которых следственные органы подозревают в изнасиловании коллеги-дознавателя в Уфе.

Ранее Кировский районный суд города избрал в отношении каждого из фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря. В настоящее время полицейские уволены со службы, передает ТАСС.

Всего на скамье подсудимых находится трое бывших силовиков — 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Позже они были арестованы.

Ранее сообщалось, что отец девушки-дознавателя находится в предынфарктном состоянии.

