Кабальный хадж: почему обманутые паломники из Уфы не спешат ухватиться за спасательный круг Гайнутдина?

После публикации в «Реальном времени» в структурах Совета муфтиев России согласились выручить уфимских паломников

На днях «Реальное время» рассказало об уфимских мусульманах, которые собрались в паломничество через «Хадж-фонд» из Набережных Челнов. Но татарстанская фирма, собравшая немалые деньги, не смогла отправить верующих в Мекку. История нашла свое продолжение. Как выяснил наш обозреватель, спасательный круг бросила компания «Муслим-тур» — оператор Совета муфтиев России. Вот только обманутые паломники не торопятся ухватиться за эту возможность.

Наступая на те же грабли

История с обманутыми башкирскими паломниками получила свое продолжение. Напомним, в конце прошлой недели 98 человек, купившие путевки в хадж у компании «Хадж-фонд», узнали, что в этом году они не смогут выполнить пятый столп ислама: ни совершить обход вокруг Каабы, ни пробежаться между холмами Сафа и Марва, ни постоять на горе Арафат, ни покидать камни в долине Мина, побивая шайтана, ни испить святой воды из источника Зам-зам. Как писала наша интернет-газета, туроператор, зарегистрированный в Набережных Челнах, еще несколько месяцев назад лишился аккредитации (о чем предупредил Госкомитет по туризму Татарстана), но продолжал собирать деньги на хадж. Для будущих паломников проводились собрания, на которых специалисты давали консультации об основных обрядах в Мекке и окрестностях.

Более того, Центральное духовное управление мусульман России, при котором действовал «Хадж-фонд», в конце прошлого года создало собственную фирму «Булгар-тур». И квоты, которые выделялись ЦДУМу, пошли уже уфимской компании. С челнинцами структура Талгата Таджуддина договор расторгла и прекратила всякое сотрудничество.

Представители «Хадж-фонда» в сложившейся ситуации винят недобросовестных конкурентов, указывая в сторону ЦДУМ России. Со своими клиентами, по словам уфимских верующих, общения избегают. Но от своих обязательств татарстанская фирма отказываться не собирается. Однако проблемы это не решило. Группа обманутых паломников из Уфы пошла в полицию и написала заявление на ООО «Хадж-фонд», требуя возбудить уголовное дело по факту мошенничества. Отдельную жалобу собираются составить жители Туймазов.

В 2017 году паломники заплатили компании «Урал сервис» из Москвы и точно так же оказались заложниками нехватки квот (всего пострадало порядка 100 уфимских клиентов). Фото Расула Тавдирякова



Курьезность происходящему придает и такой факт: некоторые из несостоявшихся паломников оказались в аналогичном положении в прошлом году. В 2017 году они заплатили компании «Урал сервис» из Москвы и точно так же оказались заложниками нехватки квот (всего пострадало порядка 100 уфимских клиентов). Несколько человек согласились перенести святое путешествие на год, передав свои документы и деньги «Хадж-фонду». История удивительным образом повторилась. К слову, у «Урал сервиса» уже 2 года нет аккредитации, но компания и в этом сезоне набрала претендентов на звание «хаджи», которые заподозрили неладное довольно поздно. Московская фирма считается связанной с семьей главы ДУМАЧР муфтия Нафигуллы Аширова: в 2013 году юрлицо учредил Тимур Нафикович Аширов.

Выход найден?

После появления в «Реальном времени» статьи об обманутых челнинцами паломниках развернулись нешуточные дискуссии под самой публикацией и в социальных сетях. Пользователи спорили, кто виноват и что делать. При этом наш корреспондент выяснил, что нескольких клиентов ООО «Хадж-фонд» увезет в паломничество московская компания «Муслим-тур» (ООО «Мусульманский туризм», Muslim-tour), которая является официальным оператором Совета муфтиев России (глава — Равиль Гайнутдин). Фирма, которой руководит Али Гурдин, работает на рынке довольно давно — с 2006 года. В скандалах, в отличие от многих других хадж-операторов, замечена не была.

Казалось бы, выход найден. Плюс отдельных людей взял на себя и «ДУМ РТ Хадж». Но далеко не многие уфимцы согласились на предложенный туроператором СМР шаг.

Как рассказали интернет-газете несостоявшиеся паломники, чтобы выкупить путевку у другой компании, необходимо доплатить от 1600 долларов (96 тысяч рублей). И тогда уже человек может поехать в хадж. А тем, кто отдал более 200 тысяч рублей за программу «Комфорт», ничего дополнительного оплачивать не нужно, но им предлагают экономный вариант «Комбинированный тур». При этом клиенты должны отказаться от каких-либо денежных компенсаций от туроператора.

Нескольких клиентов ООО «Хадж-фонд» увезет в паломничество московская компания «Муслим-тур» (ООО «Мусульманский туризм», Muslim-tour), которая является официальным оператором Совета муфтиев России (глава — Равиль Гайнутдин). Фото Максима Платонова

— Условия выглядят кабальными, — комментирует «Реальному времени» адвокат Булат Мустафин, помогающий уфимским мусульманам. — Человек заплатил 200 тысяч рублей и должен соглашаться на тот тур, который максимум стоит 150—160 тысяч рублей. И никто никаких гарантий не дает. Не факт, что квоты действительно есть у компании «Муслим-тур».

В свою очередь в «Муслим-туре» заверили нашего журналиста, что квоты у них действительно есть. В компании подтвердили информацию, что взяли на себя доставку паломников «Хадж-фонда» в Мекку и обратно. Однако о количестве людей и об условиях, на каких москвичи берут дополнительных пассажиров, говорить отказались.

«Они спекулируют религиозными чувствами»

— Все это обман, — уверен клиент «Хадж-фонда» Тимур Шангареев (блогер Тимур Gazi). — Да, они могут даже довезти нас до Саудовской Аравии, а там принимающая сторона из-за отсутствия квот не пустит к себе и развернет обратно. Потом эти хадж-операторы заявят, что виноваты арабы.

По его словам, такие случаи у других турфирм уже происходили не раз. А сами квоты, считает наш собеседник, вообще выделяются духовным управлениям практически бесплатно, а те уже распределяют по своим фирмам.

— Где-нибудь в Турции за эти 150 тысяч (рублей. — прим. ред.) тебя окружат заботой и высоким сервисом. Здесь же предлагают койку в шестиместном номере какого-то общежития, где нет ни стиральной машины, ни других удобств. Куча пересадок, потом на автобусе половину суток ехать. А здесь (в «Муслим-туре», — прим. ред.) плюс к оплаченным 150 тысячам требуют доплатить еще 100 тысяч рублей. И каждый хочет навариться, продолжая «кидать» людей. И они спекулируют религиозными чувствами: «Надо терпеть, это ведь хадж…». Видимо, «терпение» означает простить им деньги, — иронизирует Шангареев.

Группа несостоявшихся уфимских паломников обещает не оставлять это дело и намерена через суд добиваться возвращения своих средств. А «Реальное время» будет дальше следить за развитием ситуации.