«Вымпелком»: рынок 5G в России к 2027 году достигнет 35–45 млрд рублей

При этом 20—30 млрд из этой суммы — обязательные инвестиции операторов в сеть для оказания услуг

В «Вымпелкоме» оценили совокупный объем рынка 5G в России в 2027 году в 35—45 млрд рублей. При этом 20—30 млрд из этой суммы — обязательные инвестиции операторов в сеть для оказания услуг, а не выручка, сообщает «Ъ» со ссылкой на компанию.

Коммерческий спрос на Private 5G в 2027 году, по оценкам «Вымпелкома», составит 13—16 млрд рублей. В отличие от мирового опыта, где драйвером 5G стал потребительский сегмент, в России основной спрос формируют промышленные предприятия. На корпоративных заказчиков может приходиться более 80% коммерческой выручки операторов в этом сегменте, уточнили в пресс-службе.

Напомним, 11 сентября российские мобильные операторы объявили о коммерческом запуске 5G в стране. Доступ к интернету пятого поколения получили около 10 млн человек.

Алсу Сабирзанова