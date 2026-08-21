Переход на цифровой рубль: что надо знать бизнесу к 1 сентября

Сроки внедрения, штрафы за отказ, исключения и пошаговый план перехода на новый платежный инструмент

Фото: Реальное время

С сентября в России стартует масштабное внедрение цифрового рубля. Принимать новую форму валюты должны компании с выручкой от 120 млн рублей, а со следующего года обязанность начнут распространять и на остальной бизнес. Требование закреплено в законе, и отказы в приеме платежей грозят продавцам серьезными штрафами. Подробнее о том, как подготовиться к новому способу расчетов, во сколько сервис обойдется предпринимателям и для кого сделали исключение, — в материале «Реального времени».

Предпринимателей обязали принимать цифровые рубли

С 1 сентября 2026 года в России стартует масштабное внедрение цифрового рубля. К платформе должны подключиться крупнейшие банки страны и компании с годовой выручкой свыше 120 млн рублей, то есть большинство крупных магазинов, аптек, сетей общепита. В ближайшие годы эту обязанность распространят и на другие кредитные организации и бизнес с меньшим объемом выручки.

— Банки с универсальной лицензией и их клиенты — торговые компании с годовой выручкой свыше 30 млн рублей — должны будут начать работать с цифровыми рублями с 1 сентября 2027 года. Остальные банки и продавцы с выручкой менее 30 млн рублей в год — с 1 сентября 2028 года, — уточняют в Банке России.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Важный нюанс, который стоит учесть предпринимателям, — это не рекомендация или эксперимент, а требование закона (248-ФЗ от 23.07.2025). Бизнесу необходимо подготовиться к работе с новым сервисом во избежание штрафов. Если для граждан плата цифровым рублем остается добровольной, то для продавца ее прием стал обязанностью — он не сможет отказать покупателю и должен технически подготовить свою инфраструктуру.

Тарифы, штрафы и исключения для бизнеса при работе с цифровым рублем

Подготовить бизнес к приему платы цифровым рублем несложно, процедура состоит из нескольких этапов. Но для начала разберемся, что собой представляют эти деньги и каковы условия их обращения.

Покупатель привык расплачиваться двумя способами: наличными и безналом, а цифровой рубль — это третья форма национальной валюты. Его выпускает и хранит на своей же платформе Центробанк. Управлять кошельком можно через стандартное мобильное приложение своего банка. Для бизнеса предусмотрен специальный счет цифрового рубля, через который проходят все транзакции.

Среди ключевых преимуществ для предпринимателей — мгновенные платежи. Переводы проходят в режиме реального времени, минуя цепочку банков-посредников. Юрлицам доступны заметно более низкие тарифы по сравнению с карточным эквайрингом — 0,3%, и даже эту плату начнут взимать лишь с 2027 года. Пока же до конца 2026-го действует льготный период — все операции с цифровым рублем для бизнеса бесплатны. Еще один плюс — полная прозрачность операций. Каждая транзакция фиксируется, что помогает компаниям упростить учет.

Если компания, которую обязали принимать цифровые рубли, отказывается от их приема, ей грозит административная ответственность по ч. 4 ст. 14.8 КоАП РФ. Штраф составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 30 тыс. до 50 тыс. для юридических. Причем наказать могут за каждый отдельный случай отказа.

Но есть исключения. Так, обязанность принимать цифровые рубли не распространяется на торговые точки с годовой выручкой менее 5 млн рублей — даже если совокупный доход компании превышает установленный порог (120 млн руб. с 01.09.2026). Кроме того, требование не действует в местах, где отсутствует доступ к интернету. Также от приема цифровых рублей освобождены компании, которые ведут расчеты исключительно с юрлицами и не продают товары или услуги гражданам.

Реальное время / realnoevremya.ru

Как перевести бизнес на работу с цифровым рублем

Теперь подробнее о том, что нужно предпринять отдельным категориям предпринимателей для работы с сервисом с 1 сентября. Процедуру можно расписать пошагово:

Откройте счет цифрового рубля. Для этого нужно подать заявку в свой банк, но при условии, что он входит в число значимых — проверить статус банка можно в реестре ЦБ. С 1 сентября крупнейшие банки обязаны предоставлять эту услугу бизнесу. Для оформления потребуются КЭП и учетная запись в ЕСИА. Сам счет откроют в течение 7 дней. Подготовьте кассовое оборудование. Необходимо проверить, поддерживает ли ваша онлайн‑касса прием цифровых рублей. Ей потребуется прошивка, совместимая с ФФД 1.2, и функционал для указания нового признака способа расчета. К примеру, для АТОЛ подойдет версия 11.0 и выше, «Штрих‑М» нужно обновить через «Центр обновлений», «Эвотор» — автоматическое обновление. Настройте бухгалтерский учет в 1С. Программу придется обновить до версии 3.0.191 или новее. Далее задействовать счет 53 «Счет цифрового рубля», прописать регламентные операции, чтобы выписки загружались автоматически. Обеспечьте прием платежей через универсальный QR‑код. В каждой торговой точке нужно разместить QR‑код НСПК, который банк предоставит специально для заведения. Код объединяет разные способы оплаты, включая цифровые рубли. Клиент сканирует его и выбирает нужный вариант в банковском приложении. Проведите инструктаж сотрудников. Последний этап — обучить кассиров, как фиксировать плату цифровым рублем в чеке, указывая новый признак способа расчета. Кроме того, сотрудники магазина, аптеки или кафе должны быть готовы разъяснить покупателям порядок действий при оплате.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Ничего сверхсложного, речь о донастройке уже имеющихся терминалов»

Казанские предприниматели, которые активно пользуются эквайрингом, в большинстве своем уже подготовились к приему национальной валюты в ее третьей форме. Больше всего это коснулось сферы обслуживания населения: магазинов, ресторанов, АЗС, спортклубов и других заведений, где привыкли работать с безналом, — доля таких платежей в общей структуре расчетов уже превысила 88%.

— Раз уж поставили такую задачу, будем ее реализовывать. Сейчас готовим инфраструктуру, и, честно говоря, ничего сверхсложного в этом не видим. По сути, речь идет о донастройке уже имеющихся терминалов, как для СБП, а не о полной замене оборудования. Да, на старте придется привыкнуть, может, будут нюансы в части бухгалтерских проводок. Но в целом цифровой рубль критически ничем не отличается от безналичных расчетов — все работает по тем же принципам, — поделился мнением казанский ресторатор, владелец P.LOVE Нурислам Шарифуллин.

По его словам, многие коллеги по ресторанной индустрии уже протестировали систему и подтвердили, что это «вполне себе рабочая история». Эксперт добавил, что пока не видит факторов, которые могли бы серьезно изменить бизнес‑процессы в связи с внедрением этого сервиса. В свою очередь, Марат Утямышев — финансовый директор УК «Зорге Хоспитэлити», под управлением которой три казанских отеля: Ramada, «Особняк на Театральной» и «Олимп», — рассказал, что в настоящее время компания ведет активную техническую подготовку к приему платежей в цифровых рублях и находится в постоянном контакте с банком-эквайером, рассчитывая в ближайшее время получить от коллег необходимый функционал.

— Архитектура взаимодействия во многом зависит от технических протоколов банков. Решение о том, будет ли задействована инфраструктура СБП для проведения таких платежей, остается на стороне банка-эквайера. Мы интегрируем ту модель, которую зафиксирует наш финансовый партнер, — сообщил он. — Полноценный аудит рисков внедрения QR-кода для нескольких платежных методов возможен после того, как банки-партнеры зафиксируют финальные алгоритмы и механизмы проведения платежей на своей стороне.

Отвечая на вопрос о возможных трудностях при работе сервиса, Марат Утямышев заявил: «Поскольку проект цифрового рубля находится на стадии масштабного внедрения, определенные сложности возможны на любом из этапов. Текущие успешные кейсы на рынке — пока единичные примеры. Особенность нашего сегмента — отельного бизнеса — заключается в огромном разнообразии комбинаций PMS-систем и банковских платформ, поэтому для полноценного анализа всех операционных циклов потребуется тестирование возможных конфигураций».

Реальное время / realnoevremya.ru

Что изменится для граждан

Население может осваивать новый способ оплаты постепенно и на добровольной основе. С 1 сентября 2026 года россиян также ждет несколько новшеств в обращении денег.

Новая возможность расплатиться в магазине . Покупатель будет оплачивать покупку цифровым рублем через QR-код. Принудить клиента к этому нельзя, но продавцы обязаны предоставить ему такую возможность.

. Покупатель будет оплачивать покупку цифровым рублем через QR-код. Принудить клиента к этому нельзя, но продавцы обязаны предоставить ему такую возможность. Еще один способ денежных переводов . Переводить цифровые рубли другим людям можно будет без комиссии на любую сумму. Единственное условие — у получателя тоже должен быть цифровой кошелек.

. Переводить цифровые рубли другим людям можно будет без комиссии на любую сумму. Единственное условие — у получателя тоже должен быть цифровой кошелек. Зарплата цифровыми рублями . Компании смогут начислять зарплату в этой форме валюты через специальный реестр выплат. Но важно помнить, что перевести сотрудника на такой способ получения заработка без его письменного согласия нельзя.

. Компании смогут начислять зарплату в этой форме валюты через специальный реестр выплат. Но важно помнить, что перевести сотрудника на такой способ получения заработка без его письменного согласия нельзя. Пенсии и соцвыплаты. Получать их в цифровых рублях можно будет по желанию получателя. Здесь действует то же правило — перевести получателя на цифровые выплаты без его согласия нельзя.

При этом гражданам необязательно открывать цифровой кошелек, как и подавать заявления об отказе от него. Тем же, кто будет пользоваться цифровым рублем, стоит учесть, что проценты на остаток в кошельке не начисляются. Здесь не будет кешбэка и других бонусных программ. Тем не менее все операции будут бесплатными.