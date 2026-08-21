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Переход на цифровой рубль: что надо знать бизнесу к 1 сентября

00:00, 21.08.2026

Сроки внедрения, штрафы за отказ, исключения и пошаговый план перехода на новый платежный инструмент

Переход на цифровой рубль: что надо знать бизнесу к 1 сентября
Фото: Реальное время

С сентября в России стартует масштабное внедрение цифрового рубля. Принимать новую форму валюты должны компании с выручкой от 120 млн рублей, а со следующего года обязанность начнут распространять и на остальной бизнес. Требование закреплено в законе, и отказы в приеме платежей грозят продавцам серьезными штрафами. Подробнее о том, как подготовиться к новому способу расчетов, во сколько сервис обойдется предпринимателям и для кого сделали исключение, — в материале «Реального времени».

Предпринимателей обязали принимать цифровые рубли

С 1 сентября 2026 года в России стартует масштабное внедрение цифрового рубля. К платформе должны подключиться крупнейшие банки страны и компании с годовой выручкой свыше 120 млн рублей, то есть большинство крупных магазинов, аптек, сетей общепита. В ближайшие годы эту обязанность распространят и на другие кредитные организации и бизнес с меньшим объемом выручки.

— Банки с универсальной лицензией и их клиенты — торговые компании с годовой выручкой свыше 30 млн рублей — должны будут начать работать с цифровыми рублями с 1 сентября 2027 года. Остальные банки и продавцы с выручкой менее 30 млн рублей в год — с 1 сентября 2028 года, — уточняют в Банке России.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Важный нюанс, который стоит учесть предпринимателям, — это не рекомендация или эксперимент, а требование закона (248-ФЗ от 23.07.2025). Бизнесу необходимо подготовиться к работе с новым сервисом во избежание штрафов. Если для граждан плата цифровым рублем остается добровольной, то для продавца ее прием стал обязанностью — он не сможет отказать покупателю и должен технически подготовить свою инфраструктуру.

Тарифы, штрафы и исключения для бизнеса при работе с цифровым рублем

Подготовить бизнес к приему платы цифровым рублем несложно, процедура состоит из нескольких этапов. Но для начала разберемся, что собой представляют эти деньги и каковы условия их обращения.

Покупатель привык расплачиваться двумя способами: наличными и безналом, а цифровой рубль — это третья форма национальной валюты. Его выпускает и хранит на своей же платформе Центробанк. Управлять кошельком можно через стандартное мобильное приложение своего банка. Для бизнеса предусмотрен специальный счет цифрового рубля, через который проходят все транзакции.

взято с сайта Центробанка

Среди ключевых преимуществ для предпринимателей — мгновенные платежи. Переводы проходят в режиме реального времени, минуя цепочку банков-посредников. Юрлицам доступны заметно более низкие тарифы по сравнению с карточным эквайрингом — 0,3%, и даже эту плату начнут взимать лишь с 2027 года. Пока же до конца 2026-го действует льготный период — все операции с цифровым рублем для бизнеса бесплатны. Еще один плюс — полная прозрачность операций. Каждая транзакция фиксируется, что помогает компаниям упростить учет.

Если компания, которую обязали принимать цифровые рубли, отказывается от их приема, ей грозит административная ответственность по ч. 4 ст. 14.8 КоАП РФ. Штраф составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 30 тыс. до 50 тыс. для юридических. Причем наказать могут за каждый отдельный случай отказа.

Но есть исключения. Так, обязанность принимать цифровые рубли не распространяется на торговые точки с годовой выручкой менее 5 млн рублей — даже если совокупный доход компании превышает установленный порог (120 млн руб. с 01.09.2026). Кроме того, требование не действует в местах, где отсутствует доступ к интернету. Также от приема цифровых рублей освобождены компании, которые ведут расчеты исключительно с юрлицами и не продают товары или услуги гражданам.

Реальное время / realnoevremya.ru

Как перевести бизнес на работу с цифровым рублем

Теперь подробнее о том, что нужно предпринять отдельным категориям предпринимателей для работы с сервисом с 1 сентября. Процедуру можно расписать пошагово:

  1. Откройте счет цифрового рубля. Для этого нужно подать заявку в свой банк, но при условии, что он входит в число значимых — проверить статус банка можно в реестре ЦБ. С 1 сентября крупнейшие банки обязаны предоставлять эту услугу бизнесу. Для оформления потребуются КЭП и учетная запись в ЕСИА. Сам счет откроют в течение 7 дней.
  2. Подготовьте кассовое оборудование. Необходимо проверить, поддерживает ли ваша онлайн‑касса прием цифровых рублей. Ей потребуется прошивка, совместимая с ФФД 1.2, и функционал для указания нового признака способа расчета. К примеру, для АТОЛ подойдет версия 11.0 и выше, «Штрих‑М» нужно обновить через «Центр обновлений», «Эвотор» — автоматическое обновление.
  3. Настройте бухгалтерский учет в 1С. Программу придется обновить до версии 3.0.191 или новее. Далее задействовать счет 53 «Счет цифрового рубля», прописать регламентные операции, чтобы выписки загружались автоматически.
  4. Обеспечьте прием платежей через универсальный QR‑код. В каждой торговой точке нужно разместить QR‑код НСПК, который банк предоставит специально для заведения. Код объединяет разные способы оплаты, включая цифровые рубли. Клиент сканирует его и выбирает нужный вариант в банковском приложении.
  5. Проведите инструктаж сотрудников. Последний этап — обучить кассиров, как фиксировать плату цифровым рублем в чеке, указывая новый признак способа расчета. Кроме того, сотрудники магазина, аптеки или кафе должны быть готовы разъяснить покупателям порядок действий при оплате.
Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Ничего сверхсложного, речь о донастройке уже имеющихся терминалов»

Казанские предприниматели, которые активно пользуются эквайрингом, в большинстве своем уже подготовились к приему национальной валюты в ее третьей форме. Больше всего это коснулось сферы обслуживания населения: магазинов, ресторанов, АЗС, спортклубов и других заведений, где привыкли работать с безналом, — доля таких платежей в общей структуре расчетов уже превысила 88%.

— Раз уж поставили такую задачу, будем ее реализовывать. Сейчас готовим инфраструктуру, и, честно говоря, ничего сверхсложного в этом не видим. По сути, речь идет о донастройке уже имеющихся терминалов, как для СБП, а не о полной замене оборудования. Да, на старте придется привыкнуть, может, будут нюансы в части бухгалтерских проводок. Но в целом цифровой рубль критически ничем не отличается от безналичных расчетов — все работает по тем же принципам, — поделился мнением казанский ресторатор, владелец P.LOVE Нурислам Шарифуллин.

По его словам, многие коллеги по ресторанной индустрии уже протестировали систему и подтвердили, что это «вполне себе рабочая история». Эксперт добавил, что пока не видит факторов, которые могли бы серьезно изменить бизнес‑процессы в связи с внедрением этого сервиса. В свою очередь, Марат Утямышев — финансовый директор УК «Зорге Хоспитэлити», под управлением которой три казанских отеля: Ramada, «Особняк на Театральной» и «Олимп», — рассказал, что в настоящее время компания ведет активную техническую подготовку к приему платежей в цифровых рублях и находится в постоянном контакте с банком-эквайером, рассчитывая в ближайшее время получить от коллег необходимый функционал.

— Архитектура взаимодействия во многом зависит от технических протоколов банков. Решение о том, будет ли задействована инфраструктура СБП для проведения таких платежей, остается на стороне банка-эквайера. Мы интегрируем ту модель, которую зафиксирует наш финансовый партнер, — сообщил он. — Полноценный аудит рисков внедрения QR-кода для нескольких платежных методов возможен после того, как банки-партнеры зафиксируют финальные алгоритмы и механизмы проведения платежей на своей стороне.

Отвечая на вопрос о возможных трудностях при работе сервиса, Марат Утямышев заявил: «Поскольку проект цифрового рубля находится на стадии масштабного внедрения, определенные сложности возможны на любом из этапов. Текущие успешные кейсы на рынке — пока единичные примеры. Особенность нашего сегмента — отельного бизнеса — заключается в огромном разнообразии комбинаций PMS-систем и банковских платформ, поэтому для полноценного анализа всех операционных циклов потребуется тестирование возможных конфигураций».

Реальное время / realnoevremya.ru

Что изменится для граждан

Население может осваивать новый способ оплаты постепенно и на добровольной основе. С 1 сентября 2026 года россиян также ждет несколько новшеств в обращении денег.

  • Новая возможность расплатиться в магазине. Покупатель будет оплачивать покупку цифровым рублем через QR-код. Принудить клиента к этому нельзя, но продавцы обязаны предоставить ему такую возможность.
  • Еще один способ денежных переводов. Переводить цифровые рубли другим людям можно будет без комиссии на любую сумму. Единственное условие — у получателя тоже должен быть цифровой кошелек.
  • Зарплата цифровыми рублями. Компании смогут начислять зарплату в этой форме валюты через специальный реестр выплат. Но важно помнить, что перевести сотрудника на такой способ получения заработка без его письменного согласия нельзя.
  • Пенсии и соцвыплаты. Получать их в цифровых рублях можно будет по желанию получателя. Здесь действует то же правило — перевести получателя на цифровые выплаты без его согласия нельзя.

При этом гражданам необязательно открывать цифровой кошелек, как и подавать заявления об отказе от него. Тем же, кто будет пользоваться цифровым рублем, стоит учесть, что проценты на остаток в кошельке не начисляются. Здесь не будет кешбэка и других бонусных программ. Тем не менее все операции будут бесплатными.

Василя Ширшова

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