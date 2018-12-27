Культурная дюжина Башкирии: «Зулейха» на сцене Башдрама, триумф Элвина Грея и патент на курай

Обзор самых ярких культурных событий 2018 года в вотчине Радия Хабирова

Тают последние дни уходящего года, и чем меньше времени остается до боя курантов, тем становится яснее, какими яркими событиями 2018-й останется в нашей памяти. Уфимский журналист Лейла Аралбаева специально для «Реального времени» подвела итоги культурного года в Башкирии. Наш колумнист определила для каждого события свою номинацию. А год был очень насыщенным.

Бренд года: курай







Прежде всего, хотелось бы начать с культурного бренда года. 1 марта курай, ставший национальным символом республики (цветок курая даже изображен на башкирском гербе и флаге), был зарегистрирован в качестве территориального бренда. Этот факт поставил точку в странном споре между двумя братскими народами, башкирами и татарами, о принадлежности курая. Еще четыре года назад мысль о регистрации курая высказал авторитетный кураист, педагог и общественный деятель Азат Аиткулов. С тех пор было собрано много архивных материалов, подтверждений и свидетельств о происхождении этого духового инструмента именно в Башкортостане. Теперь это зафиксировано официально. Справедливо, что курай, на котором только башкир может сыграть тысячи мелодий и открыть миру сотни оттенков музыки ветра, теперь не только душа, но и бренд башкирского народа. Рекорд года: самый массовый хоровод в национальных костюмах







А в июне в Уфе установили культурный рекорд года, собрав самый массовый спиральный хоровод в национальных костюмах. В разноголосо поющем хороводе приняли участие 1192 человека. Рекорд был поставлен на Празднике национального костюма в рамках Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии». Не размыкая рук, шли вместе башкиры, русские, татары, немцы, чуваши, латыши, украинцы, мордва, кряшены, удмурты, марийцы, казаки, белорусы, киргизы, узбеки, таджики… К красочному шествию присоединились и креативные студенты в костюмах народов Конго, Колумбии, Вьетнама, Китая, Индии, Турции и других стран. Огромная интернациональная колонна участников праздника в пестрых костюмах вилась по улице Заки Валиди от площади Салавата Юлаева и спустилась вниз в Уфимский амфитеатр, к этнопарку «Ватан». Здесь около входной рамки их уже встречал элегантный главный редактор «Книги рекордов России» Станислав Коненко со специальным счетчиком в руках. Одним щелчком его пальцев каждый человек стремительно входил в историю самого массового хоровода в национальных костюмах. И этот рекорд поставили в Башкирии! Фестиваль года от Ильдара Абдразакова







Фестивалем года назову тот праздник, который устроил для своих земляков Ильдар Абдразаков. Первый Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова был посвящен 20-летию творческой деятельности выдающегося баса современности, народного артиста Башкортостана и Татарстана, лауреата национальной театральной премии «Золотая маска», дважды обладателя премии «Грэмми». На открытии фестиваля выступили виолончелист Борислав Струлев и баянист, заслуженный артист Татарстана Айдар Гайнуллин. Музыканты поразили публику не только своим виртуозным мастерством, но и устроили настоящее шоу со своими инструментами. Еще одним приятным вечером стал благотворительный концерт, на котором выступили Ильдар Абдразаков, Сергей Скороходов и солисты Башкирской оперы. Завершился фестиваль фееричным гала-концертом. Благодарные зрители долго не хотели отпускать своего кумира. За эти четыре дня публика получила такое концентрированное количество эндорфинов от умелого с ней обхождения опытного мастера, популярной классики, потрясающих голосов, отточенного артистизма. А еще Ильдар Абдразаков так же, как и его брат Аскар, очень трепетно относится к землякам. Каждому найдет приветливое слово, улыбнется, обнимет, перекинется воспоминаниями, сфотографируется — все это не может не подкупать. Уфимцы надеются, что фестиваль Ильдара Абдразакова отныне получит в столице Башкортостана постоянную прописку. По завершении фестиваля в Уфе знаменитый оперный бас был награжден еще и орденом Салавата Юлаева. Книга года: «Мустай. Интервью, которого не было»







Книгой года можно смело назвать великолепное издание «Мустай. Интервью, которого никогда не было». Книга опубликована в преддверии грядущего в 2019 году 100-летия народного поэта Башкортостана, выдающегося башкирского писателя, поэта, драматурга, общественного деятеля Мустая Карима, выпустило ее издательство «Инеш» при поддержке Фонда имени Мустая Карима. В этой необычной книге собраны отрывки прозы, стихи, воспоминания, которые могут дать представление о судьбе поэта в контексте жизни всей страны, представить его как яркое, глубокое и самобытное явление современной художественной литературы. Помимо того, что книгу отличает прекрасное содержание, это еще и чудо полиграфической продукции. Презентации книги состоялись в Москве, в рамках Всероссийского книжного фестиваля «Красная площадь», и в Уфе — в Башкирском театре оперы и балета, став репетицией предстоящих юбилейных торжеств. Премьера года: «Урал Батыр»







Премьерой года можно назвать долгожданный спектакль Башдрамтеатра имени Мажита Гафури «Урал Батыр». «Шекспиризировал» (по собственному признанию) и поставил его известный якутский режиссер, долгие годы работавший министром культуры, Андрей Борисов. Национальная святыня — главный башкирский эпос — был поставлен как кубаир о бессмертии. Эта вечная тема и стала основной в новой интерпретации эпоса, наряду с такими темами, как борьба добра и зла, власти и народа. Бессмертие обретают природа, народ и мелодия курая, олицетворением и символом их единства является волшебный посох. Монументальная сценография и костюмы, завораживающая музыка, яркие актерские работы — постановка вошла в репертуар как визитная карточка башкирского народа, башкирского театра, башкирских артистов. Тем, кто впервые знакомится с эпосом «Урал Батыр», интересно было следить за сюжетными линиями, процессом формирования и взросления людей. При этом спектакль, как любое яркое художественное явление, вызвал и споры, обретя как страстных поклонников, так и тех, кто не понял или не принял спектакль. Но Андрей Борисов предупредил, что спектакль еще будет дозревать и к праздничной дате в марте точно созреет: к 100-летию республики окончательно родится спектакль о формировании башкирского народа. Премьера-символ была приурочена ко дню открытия Года театра в России. Успех постановки: «Зулейха открывает глаза»







В номинации «Успех постановки» снова нельзя не отметить Башдрамтеатр, который накануне своего векового юбилея является самым креативно работающим драматическим театром республики, в котором достаточно ресурсов — и идейных, и человеческих, и финансовых. И здесь речь, конечно, о нашумевшей постановке «Зулейха открывает глаза» самого успешного башкирского режиссера — Айрата Абушахманова. В его спектаклях ни одна сцена не является проходной, каждая деталь крепко обдумана и поставлена на свое место — а в «Зулейхе» режиссер смело завоевал деталями не только сцену, но и все пространство зала. Несмотря на то, что громкая премьера состоялась еще в ноябре 2017 года, аншлаги спектакль собирал весь год. Автор романа Гузель Яхина специально прилетела в Уфу взглянуть на первую театральную интерпретацию своего детища и высоко ее оценила. Позже спектакль отсмотрели эксперты, и он был номинирован на «Золотую маску» в шести номинациях. Киноэкспедиция года — «Дорогами Салавата»







Киноэкспедицией года стал проект «Дорогами Салавата». Национальный герой, воин и поэт Салават Юлаев продолжает вдохновлять и волновать как убеленных сединами мастеров, так и молодое творческое поколение. Маршрут экспедиции повторил путь героя и его отца Юлая Азналина на каторгу после подавления Пугачевского восстания в XVIII веке. За три недели экспедиция проехала туда и обратно 5 тысяч км, побывала в 12 городах России и Эстонии. В каждом городе члены экспедиции встречались с местными историками, краеведами и земляками, посещали места пребывания каторжан и устраивали киновечера, общались с уроженцами Башкортостана и дарили им кисеты с землей с родины Салавата. Итогом масштабной киноэкспедиции Уфа — Палдиски, осуществленной на федеральный грант, стал документально-постановочный фильм Тансулпан Буракаевой. Содержание фильма составляют две линии — в жанре документального роуд-муви и философские диалоги Салавата с отцом, созданные Зухрой Буракаевой. Премьера «Дорогами Салавата» в кинотеатре «Родина» собрала всю башкирскую интеллигенцию. Патриотический подъем, интерес к истории своего народа и роли личности в ней активно двигает башкирский кинематограф — та же общественность в прошлом году рукоплескала фильму Булата Юсупова, посвященного Шайхзаде Бабичу, и с нетерпением ждет следующую картину — «Первая республика», которая уже на подходе. Презентация года: Всемирная фольклориада







Презентацией года я бы назвала представление Всемирной фольклориады, которое прошло в ноябре в Главном штабе Эрмитажа в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. На презентации показали видеоролик о Башкортостане, его природе, инфраструктуре и достижениях. Одно из главных предстоящих культурных событий — Всемирная фольклориада — пройдет в Башкортостане с 18 июля по 1 августа 2020 года. В Башкортостане в формате open air будут работать более 70 площадок, на которых, помимо концертных мероприятий, организуют выставки-ярмарки, традиционные игры, парады. Каждая страна приедет со своими мастерами декоративно-прикладного искусства, которые представят свои костюмы и музыкальные инструменты. Всего ожидается приезд более 3 тысяч участников из 80 стран и регионов России. К событию в республике тщательно готовятся. В мае артисты знаменитого Государственного ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова съездили в Бразилию, чтобы перенять опыт подготовки и пригласить мировую общественность в Башкортостан. «Гаскаровцы» представили свою республику с концертной программой, куда вошли башкирские танцы из золотого наследия Гаскарова и танцы народов России. Осенью был разработан логотип Фольклориады. Ежедневно в Республиканском центре народного творчества идет проработка разных вопросов, связанных с организацией масштабного праздника. «Выход из подполья»: карикатурист Камиль Бузыкаев







Триумфальным «выходом из подполья» стало открытое явление в свет карикатуриста Камиля Бузыкаева. Героями карикатур, созданных за последние 2,5 года, стали известные политики, деятели культуры, спортсмены, общественники, медийные личности. Самым вдохновляющим образом для художника стал экс-глава республики Рустэм Хамитов. За свои слишком смелые высказывания Бузыкаев находился под негласным запретом региональных властей, стремительно завоевав при этом социальные сети. Однако, видимо, предчувствуя события, Камиль назначил выставку на вторую половину октября, заполучив одним из первых зрителей нового руководителя республики Радия Хабирова. Несколько рисунков, кстати, ему и посвящены. Осмотрев экспозицию, врио главы республики отметил, что положительно относится к жанру политической сатиры. И тут, как по щелчку пальцев, на художника обрушилась официальная слава — волна публикаций, приглашения на телевидение, радио, в жюри конкурсов, новые выставки, подготовка книги. В Уфе стало модным дарить на день рождения шарж от Камиля Бузыкаева. На гребне волны художник не растерялся — теперь работы Бузыкаева печатаются даже на башкирских кирпичах. Концерт года: Elvin Grey







Самый крутой на местной эстраде поп-исполнитель Элвин Грей (Радик Юльякшин) на исходе года вновь запомнился концертом года. В Уфе он снова собрал 8-тысячный зал «Уфа-Арена», побив рекорд прошлого года. Артист презентовал свой лейбл «Элвин Грей», под которым он собирается выпускать парфюмерию и одежду. Первый большой концерт с презентацией бренда прошел также в Казани. Звезда башкирской и татарской эстрады исполнил старые и новые хиты и, конечно, покорил зрителей ярким шоу. Весь год любителям простых песен не давали покоя как хиты любимого «бурундучка», так и его грамотно выстроенный пиар. То Радику пишут в «Инстаграме» страстные фанаты, то он спорит из-за песни с Гузель Уразовой, то попадает в ДТП, то зал, где он выступает, грозится взорвать психически неуравновешенный поклонник. В этот свой приезд в Уфу Элвин Грей успел посетить родную школу и побывать на вечере памяти своего земляка, ученого Нияза Мажитова. Там Радика настигла награда — на грудь популярного исполнителя, который во время переписи пообещал записаться башкиром, прикололи медаль Всемирного курултая башкир. К слову, согласно исследованию «Реального времени», Юльякшин оказался самым дорогим артистом татарской эстрады. Открытие года: памятники археологии на Якты-куле







Открытием года в области археологии можно назвать выявление в одном из самых популярных мест отдыха в России — зоне озера Якты-куль в Абзелиловском районе Башкортостана — более 80 памятников археологии. Возраст самых древних составляет 300 тысяч лет. Ученые называют эту местность «столицей каменного века» в регионе, «башкирским Клондайком». Строго говоря, научные открытия были сделаны еще несколько лет назад, но должного внимания и охраны памятников организовано не было. В курортной зоне быстрыми темпами идет развитие территории, на землях частных владельцев с каждым годом разрастается строительство. В результате многие уникальные памятники разрушаются и исчезают навсегда. Новое руководство санатория спохватилось и организовало круглый стол «Культурное наследие Якты-Куля: от эпохи каменного века до этнографии». Работы по исследованию и охране памятников археологии было решено возобновить и всячески привлекать к ним внимание. Благодаря приданию огласке научных исследований у туристов появилась новая забота — искать древнее изображение птицы в скалистых горах Кыркты или осколки наконечников стрел — прямо у себя под ногами. Приз года: автомобиль в «Хылыукай»







Как приз года хочу отметить впервые врученный на Республиканском телевизионном конкурсе «Хылыукай-2018» главный подарок — автомобиль. Победительница конкурса красоты «Хылыукай» Альфина Кашапова получила «Ладу Гранта». До этого на протяжении почти 30-летней истории конкурса башкирским красоткам перепадали подарки поскромнее — шубы, путевки, украшения. Кажется, проведение в Уфе конкурса красоты «Татар кызы» с призом в виде автомобиля стало хорошим мотиватором и для организаторов башкирского фестиваля красоты. Выяснилось, что у победившей красавицы уже есть права и она готова хоть сразу сесть за руль железного коня. Пока неизвестно, удастся ли конкурсу удержать такой главный приз и в дальнейшем, хотелось бы в это верить.

Итак, 2018 год прожит. Можно вспомнить еще много интересных событий, которые способствовали развитию культуры и искусства Башкортостана, который находится на пороге векового юбилея. Многие мероприятия шли под знаком этой знаменательной даты. Масштабный конкурс и выставка изобразительного искусства к 100-летию Башкортостана в Художественном музее им. М. Нестерова, конкурс поэм на башкирском языке, постановка спектаклей «Униженные» и «Любовь и ненависть» в Национальном молодежном театре к юбилею народной писательницы Зайнаб Биишевой, съемки новых фильмов «Таганок» и «Сестренка» по книгам Мустая Карима, Шаляпинский фестиваль с Шаляпинским конкурсом вокалистов и премьерой оперы «Фауст», Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова, присвоение киностудии «Башкортостан» имени выдающегося режиссера Амира Абдразакова, первое подведение итогов проекта «Любимые художники Башкирии», Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» с концертами open air. Эти события, как яркие маячки, вспыхивают в нашей жизни, делая ее насыщеннее и духовно богаче.

ОПРОС

Лейла Аралбаева