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Происшествия

В Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги

19:32, 31.10.2018
В Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Уфе начальник УВД подозревается в изнасиловании дознавателя своего же управления. Кроме него по делу проходят еще двое полицейских.

Пострадавшая является дочерью высокопоставленного чиновника Росгвардии, пишет портал ProUfu.ru со ссылкой на источники.

По данным Следкома, в ночь с 29 на 30 октября 2018 года 23-летняя девушка подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району. Сейчас все трое подозреваются в изнасиловании и совершении действий сексуального характера, совершенных группой лиц.

Позже «Коммерсантъ» сообщил, что подозреваемыми по делу являются начальник отдела полиции Уфимского района Эдуард Матвеев, начальник отдела полиции Кармаскалинского района Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук.

Происшествия Башкортостан
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