Башкирская содовая компания решила увеличить спонсорскую помощь Стерлитамаку вдвое до 140 млн рублей

Совет директоров АО «Башкирская содовая компания» (БСК) утвердил изменение размера спонсорской помощи Стерлитамаку в 2018 году. Руководство решило увеличить сумму с 65 до 140,4 млн рублей.

Самой большой статьей расходов станет реконструкция спорткомплекса «Содовик». Согласно сообщению, опубликованному на портале раскрытия корпоративной информации, на ремонт бассейна за год планируется выделить 44,8 млн рублей.

На благоустройство города компания готова дать администрации 15 млн рублей, на ремонт горбольницы №4 — столько же. Еще 10 млн рублей пойдет на проект по мосту через реку Белая.

Также компания выделит деньги на другие объекты здравоохранения и образования. Отдельными статьями расходов идут различные социальные программы, а также организация праздничных мероприятий.

Кроме того отмечено, что за год «Сода» (старое название предприятия) выделит своему бывшему дворцу культуры 3 млн рублей. Ранее культурный центр сообщил о прекращении спонсорской помощи и рейдерском захвате здания.

Напомним, что у БСК обострился конфликт с руководством республики из-за разработки гор-шиханов. Власти республики не дали компании продавить решение о снятии запрета на разработку Торатау.