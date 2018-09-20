Кто на муфтия Башкирии: старые новые лица, кандидаты-спойлеры и темная лошадка

Кто поборется за кресло председателя ДУМ РБ?

В предвыборную гонку за пост председателя Духовного управления мусульман Республики Башкортостан вступили четыре имама. Каждый со своим бэкграундом. И не обошлось без сюрпризов. Возможно, выборы будут достаточно конкурентными. Сегодня прошел предсъездный пленум муфтията. Подробнее о собрании и кандидатах — в материале «Реального времени».

Старт избирательной кампании

Сегодня «Реальному времени» стали известны имена претендентов на должность председателя Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. И кандидатов на должность муфтия определили на предсъездном пленуме ДУМ РБ. Собрание прошло в актовом зале Исламского колледжа (медресе) им. М. Султановой.

Всего отобраны четыре человека. Первый кандидат — действующий муфтий республики Нурмухамет Нигматуллин. Второй — имам-мухтасиб Сибая и казый Зауралья Агляметдин Газизов. Третий — имам мечети «Фатхислам» (поселок 8 Марта города Уфы) Айнур Биргалин. Четвертый — руководитель комитета по хаджу ДУМ РБ Ильшат Хафизов. Председателем оргкомитета съезда остался директор Исламского колледжа Ильдар Малахов.

Надо сказать, что утверждение списка кандидатов прошло быстро. Присутствовавшие почти единогласно поддержали состав.

— Все прошло спокойно, достаточно продуктивно. Всем дали выступить. Имамы проголосовали, — оценил советник Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкортостана Руслан Карамышев, который тоже побывал на съезде.

«Побойтесь Аллаха! Снимите кандидатуру»

Заслуживают внимания меры «информационной безопасности», предпринятые духовенством. Всех имамов запускали по спискам, дабы избежать «лишних» людей на встрече. Более того, делегаты перед входом в зал сдавали свои телефоны. Вероятно, организаторы не желали, чтобы кто-то фиксировал процесс на фото, видео или аудио. При этом куратор из Белого дома — председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ Вячеслав Пятков все же присутствовал.

Перед голосованием все кандидаты выступили с программными речами. Более того, имам-мухтасиб Мечетлинского района РБ Азамат Валиев обратился к Нигматуллину с требованием сняться с выборов.

— Побойтесь Аллаха, Нурмухамет хазрат! Снимите свою кандидатуру, — выступил он. Но продолжить ему не позволили, посадив на место. К слову, из всех присутствовавших именно он воздержался от утверждения списка кандидатов.

Старшие хазраты

Самовыдвижение Нурмухамета Нигматуллина, которого имамы и отдельные чиновники уже начали списывать со счетов, для многих стало сюрпризом. Его желание остаться муфтием, по нашей информации, изначально не нашло поддержки в руководстве республики. Не помогла и личная встреча с главой РБ Рустэмом Хамитовым. Однако два дня назад он съездил в Москву и встретился с Равилем Гайнутдином, председателем Совета муфтиев России (в структуру которого входит ДУМ РБ) и ДУМ РФ.

Башкирский муфтий, по официальному сообщению СМР, «передал теплые слова приветствия от мусульман республики, рассказал о положении дел, а также проинформировал духовного лидера российских мусульман о пленуме ДУМ РБ». Два религиозных деятеля «обсудили предстоящий съезд ДУМ Республики Башкортостан, перспективы дальнейшей деятельности Духовного управления мусульман республики и вопросы по сохранению стабильности в регионе». По информации «Реального времени», Нигматуллин хотел заручиться поддержкой московского шефа.

Как наша интернет-газета писала ранее, Агляметдин Газизов — ставленник Пяткова и своего ученика, первого заместителя председателя ДУМ РБ Айнура Арсланова, который не стал претендовать на повышение, хотя еще весной резко раскритиковал Нигматуллина. При этом активно муссируются слухи, что первого зампреда не согласовали в правоохранительных органах. В преддверии съезда стали появляться другие «жареные факты» из прошлого заместителя муфтия. Арсланов, в свою очередь, всю негативную информацию о себе опровергает.

Агляметдин хазрат родился в 1949 году (69 лет). Аксакал женат, трое детей (дочь и два сына), 12 внуков. Работал каменщиком и ветработником, удостоен звания «Ветеран труда». Окончил знаменитое медресе «Мир-Араб» в Бухаре (Узбекистан), а также медресе 1000-летия принятия ислама в Казани. Работает имамом в Сибае более 30 лет. В родном городе построил медресе. Арсланов уже объездил ряд районов (в основном зауральских) и агитировал в пользу своего учителя.

Новая генерация имамов

В преддверии пленума 28-летний Айнур Биргалин тоже развернул агитацию, но, в отличие от предыдущего претендента, информационную активность больше направил в интернет. Молодой имам выпустил несколько видеороликов, дал интервью разным изданиям, выступает с комментариями по разным поводам. В его «группе поддержки» замечены прихожане мечети «Фатхислам» и молодые мусульмане. Официально в его пользу выступила организация «Башкорт».

— Биргалин молод, учился за рубежом, занимался предпринимательской деятельностью. Он очень медийно активен. Он представляет новую волну имамов. Парень озвучивает многие вопросы, которые до него обозначал Айнур Арсланов. На этой волне идет, использует этот ресурс — и это нормально, — прокомментировал его кандидатуру Карамышев.

При этом наш собеседник отметил, что у Биргалина должен быть 10-летний опыт работы в религиозной организации и «вопрос о его легитимности, видимо, встанет». Сам же Айнур хазрат в качестве стажа представил документы, когда он, будучи студентом, работал имамом в мечети.

Пожалуй, самая неожиданная фигура в списке — имам-мухтасиб Ишимбайского района Ильшат Хафизов. Вероятно, ему в предстоящем голосовании отведена роль кандидата-спойлера.

— Он достаточно активен, не пожилой. Ишимбайский район — один из крупнейших муниципалитетов южного Башкортостана. Именно этот район связан с башкирской государственностью, знаковый для самосознания башкир. Ильшат хазрат хорошо владеет башкирским, переводил Коран на родной язык. Занимается многими вопросами в муфтияте, в том числе возглавляет комитет по хаджу ДУМ РБ, — охарактеризовал его Карамышев.

Отметим, работа по отправке паломников в Мекку скорее минус, чем плюс, в его бэкграунде. Как писало «Реальное время», компания «Урал сервис», клиенты которой пострадали вместе с подопечными «Хадж-фонда», функционировала в регионе через ДУМ РБ. И эту работу курировал именно Хафизов.

Выборы состоятся в ходе отчетно-выборного съезда ДУМ РБ 21 ноября. Не исключено, что кто-то сойдет с дистанции до назначенного срока. Оргкомитет проверит представленные документы каждого из претендентов. Любой кандидат может сам снять свою кандидатуру.

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