Общественная палата Башкирии озвучила десять возможных названий для аэропорта Уфы
Общественная палата Башкирии в рамках круглого стола выбрала десять известных уроженцев республики, чье имя может быть присвоено аэропорту Уфы.
Инициатива реализуется в рамках проекта «Великие имена России». Всего в список входят 45 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 млн человек.
Итоги были подведены по результатам промежуточного голосования в регионе. Так, в список возможных наименований для международного аэропорта «Уфа» вошли:
- Мустай Карим, народный поэт, писатель,
- Муса Гареев, военный летчик, дважды Герой Советского Союза,
- Салават Юлаев, национальный герой,
- Сергей Аксаков, писатель,
- Рудольф Нуреев, артист балета,
- Минигали Шаймуратов, генерал-майор,
- Федор Шаляпин, оперный певец,
- Александр Матросов, Герой Советского Союза,
- Михаил Нестеров, художник,
- Сергей Довлатов, писатель, журналист.
Добавим, финальный этап пройдет с 8 по 30 ноября — за имена будут голосовать жители регионов. Завершится конкурс 5 декабря.
Напомним, по итогам третьего квартала этого года международный аэропорт «Уфа» обслужил 2,49 млн человек, что на 17% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Общество Башкортостан
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