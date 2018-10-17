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Общественная палата Башкирии озвучила десять возможных названий для аэропорта Уфы

11:21, 17.10.2018
Общественная палата Башкирии озвучила десять возможных названий для аэропорта Уфы
Фото: op.bashkortostan.ru

Общественная палата Башкирии в рамках круглого стола выбрала десять известных уроженцев республики, чье имя может быть присвоено аэропорту Уфы.

Инициатива реализуется в рамках проекта «Великие имена России». Всего в список входят 45 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 млн человек.

Итоги были подведены по результатам промежуточного голосования в регионе. Так, в список возможных наименований для международного аэропорта «Уфа» вошли:

  1. Мустай Карим, народный поэт, писатель,
  2. Муса Гареев, военный летчик, дважды Герой Советского Союза,
  3. Салават Юлаев, национальный герой,
  4. Сергей Аксаков, писатель,
  5. Рудольф Нуреев, артист балета,
  6. Минигали Шаймуратов, генерал-майор,
  7. Федор Шаляпин, оперный певец,
  8. Александр Матросов, Герой Советского Союза,
  9. Михаил Нестеров, художник,
  10. Сергей Довлатов, писатель, журналист.

Добавим, финальный этап пройдет с 8 по 30 ноября — за имена будут голосовать жители регионов. Завершится конкурс 5 декабря.

Напомним, по итогам третьего квартала этого года международный аэропорт «Уфа» обслужил 2,49 млн человек, что на 17% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общество Башкортостан
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