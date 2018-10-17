Общественная палата Башкирии озвучила десять возможных названий для аэропорта Уфы

Общественная палата Башкирии в рамках круглого стола выбрала десять известных уроженцев республики, чье имя может быть присвоено аэропорту Уфы.

Инициатива реализуется в рамках проекта «Великие имена России». Всего в список входят 45 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 млн человек.

Итоги были подведены по результатам промежуточного голосования в регионе. Так, в список возможных наименований для международного аэропорта «Уфа» вошли:

Мустай Карим, народный поэт, писатель, Муса Гареев, военный летчик, дважды Герой Советского Союза, Салават Юлаев, национальный герой, Сергей Аксаков, писатель, Рудольф Нуреев, артист балета, Минигали Шаймуратов, генерал-майор, Федор Шаляпин, оперный певец, Александр Матросов, Герой Советского Союза, Михаил Нестеров, художник, Сергей Довлатов, писатель, журналист.

Добавим, финальный этап пройдет с 8 по 30 ноября — за имена будут голосовать жители регионов. Завершится конкурс 5 декабря.

Напомним, по итогам третьего квартала этого года международный аэропорт «Уфа» обслужил 2,49 млн человек, что на 17% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.