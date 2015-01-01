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Бренды Татарстана

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Бренды Татарстана
Фото: Экономическая карта республики. http://tatarhistory.ru/ru

Рассказы о легендарных именах, проектах, продукции, которые стали символами республики. Это то, о чем можно гордо сказать: «Сделано в Татарстане»

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