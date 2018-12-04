В Белорецке толпа пыталась избить выходца из Таджикистана

В городе Белорецк в Башкирии толпа местных жителей набросилась на выходца из Таджикистана.

Конфликт произошел на площади в городе, где устанавливали новогоднюю елку, между гражданином России, родившимся в Таджикистане, и приезжим из Межгорья, пишет ProUfu.ru.

Видео с места происшествия выложили в соцсетях. На кадрах видно, как толпа людей окружила молодого человека и начала оскорблять его. Затем на него набросились несколько человек, но драку разняли прибывшие полицейские.

По словам очевидцев, виновником конфликта стал выходец из Таджикистана, который вызвал мужчину «на стрелку» и в нецензурной форме высказался обо всех местных, кто встанет на его сторону.

В настоящее время подробности инцидента уточняются.

Напомним, ранее в Башкирии произошел другой межнациональный конфликт. В ночь с 29 на 30 сентября в Темясово рабочие расположенного неподалеку от села карьера, приехавшие из Чечни, зашли в магазин за шаурмой. Как рассказала позже 18-летняя продавщица, они грубо с ней разговаривали, облили пивом и угрожали ножом. Девушка позвонила брату, но к его прибытию нарушители уже скрылись. Чуть позже местные парни решили «спросить с обидчиков». Между сторонами завязалась драка, в результате которой серьезно пострадали несколько человек.

В конце ноября чеченская диаспора Башкирии высказала свое мнение по поводу конфликта в Темясово.