В Белорецке толпа пыталась избить выходца из Таджикистана
В городе Белорецк в Башкирии толпа местных жителей набросилась на выходца из Таджикистана.
Конфликт произошел на площади в городе, где устанавливали новогоднюю елку, между гражданином России, родившимся в Таджикистане, и приезжим из Межгорья, пишет ProUfu.ru.
Видео с места происшествия выложили в соцсетях. На кадрах видно, как толпа людей окружила молодого человека и начала оскорблять его. Затем на него набросились несколько человек, но драку разняли прибывшие полицейские.
По словам очевидцев, виновником конфликта стал выходец из Таджикистана, который вызвал мужчину «на стрелку» и в нецензурной форме высказался обо всех местных, кто встанет на его сторону.
В настоящее время подробности инцидента уточняются.
Напомним, ранее в Башкирии произошел другой межнациональный конфликт. В ночь с 29 на 30 сентября в Темясово рабочие расположенного неподалеку от села карьера, приехавшие из Чечни, зашли в магазин за шаурмой. Как рассказала позже 18-летняя продавщица, они грубо с ней разговаривали, облили пивом и угрожали ножом. Девушка позвонила брату, но к его прибытию нарушители уже скрылись. Чуть позже местные парни решили «спросить с обидчиков». Между сторонами завязалась драка, в результате которой серьезно пострадали несколько человек.
В конце ноября чеченская диаспора Башкирии высказала свое мнение по поводу конфликта в Темясово.Происшествия Башкортостан
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