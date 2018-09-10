Муфтий Татарстана рассказал о взаимодействии с ДУМ Башкирии через Айнура Арсланова

На онлайн-конференции «Реального времени» муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин рассказал о взаимодействии с ДУМ РБ через заместителя башкирского муфтия Айнура Арсланова.

«У Айнура Арсланова были некоторые вопросы, он был у нас как заместитель муфтия. Мы взаимодействовали и взаимодействуем», — ответил Камиль хазрат на вопрос о визите Арсланова в Казань.

При этом глава ДУМ РТ подчеркнул, что выборы руководителя Духовного управления соседней республики должны пройти без вмешательства со стороны. Никаких предпочтений среди кандидатов он не назвал.

«Кого выберет умма Башкирии, с тем мы и будем работать», — сказал Камиль хазрат.

Напомним, что молодой заместитель муфтия Башкирии Айнур Арсланов спровоцировал «бунт» в ДУМ РБ в марте этого года. Он выступил против нынешнего руководителя Духовного управления Нурмухамета Нигматуллина на пленуме религиозной организации. Выборы муфтия республики пройдут 21 ноября, и ряд экспертов считает, что Арсланов может стать новым главой ДУМ РБ.