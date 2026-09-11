Путин прибыл с визитом в Индию для участия в саммите БРИКС

Его встретил министр иностранных дел Индии Кирти Вардан Сингх

Фото: Артем Дергунов

Ночью президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Об этом сообщает РИА «Новости».

На авиабазе Палам недалеко от Нью-Дели Путина встретил министр иностранных дел Индии Кирти Вардан Сингх.

В Индии президент России примет участие в мероприятиях саммита БРИКС 11—13 сентября. Он проведет встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Затем они вместе посетят международную промышленную выставку «Иннопром. Индия». Также ожидается выступление российского лидера на Деловом форуме БРИКС.

Основная программа саммита начнется в 12 сентября. Центральное мероприятие — встреча глав стран БРИКС. Как ожидается, ключевые договоренности отразят в совместной декларации.

Галия Гарифуллина