В Татарстане построят новое мультирежимное исправительное учреждение

Его разместят в Закамье

Фото: Реальное время

В Татарстане будет построено еще одно исправительное учреждение объединенного типа, которое сосредоточит в себе исправительные колонии с различными видами режима и следственным изолятором. Решение об этом принято правительством РФ в августе этого года, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на XI заседании Совета руководителей пенитенциарных служб государств-участников СНГ. Строительство будет вестись в 2027—2030 годах в Закамье.

— В учреждении будут применены новейшие организационные и инженерные решения, обеспечены комфортные условия работы для сотрудников учреждения, — рассказал он.

В новом учреждении будут находиться производственные мощности, где осужденные смогут безопасно трудиться, приобретать новые профессии. Одновременно с этим они смогут получать необходимые медицинские и образовательные услуги, отметил министр юстиции РФ. Многофункциональную колонию решено разместить таким образом, чтобы обеспечить транспортную доступность родственников для свиданий с осужденными. Это призвано сохранить семейные связи осужденных с близкими.

Решение о строительстве нового исправительного учреждения принято в рамках курса на модернизацию инфраструктуры уголовно-исполнительной системы и улучшение бытового и медицинского обеспечения осужденных, содержащих под стражей, отметил Чуйченко.

Закамское учреждение будет строиться по образцу многофункционального СИЗО в Казани, которое было открыто в прошлом году.

— Примером современного высокотехнологичного учреждения является следственный изолятор, который расположен в Казани, — сообщил Константин Чуйченко. — Он был открыт в прошлом году. При строительстве этого СИЗО особое внимание было уделено безопасности и удобству эксплуатации, — сказал он. В нем реализована концепция современного мультирежимного и многофункционального учреждения объединенного типа, добавил он.

Строительство в Татарстане второго исправительного учреждения позволит оптимально спланировать структуру СИЗО, оптимизировать расходы на содержание, значительно сократить перемещение осужденных и перераспределить работников уголовно-исполнительной системы. Высвобождающиеся финансовые средства будут направлены на другие приоритетные направления, добавил глава Минюста РФ.

Новое СИЗО в Авиастроительном районе Казани было открыто в декабре 2025 года. На его открытие приезжал министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Он регулярно приводит этот объект как пример кардинального улучшения условий содержания под стражей и модернизации инфраструктуры уголовно-исполнительной системы.



Луиза Игнатьева