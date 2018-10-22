В Башкирии третью неделю горят торфяники

В Башкирии близ города Сибай на протяжении трех недель горят торфяники.

Местные жители сообщают, что от горения выделяется едкий дым, от которого «страдают дети и пожилые люди». Кроме того, на территории регулярно случаются возгорания травы, веток, деревьев, передает ВГТРК «Башкортостан».

Как рассказали в республиканском МЧС, со 2 октября по сегодняшний день пожарные осуществили 11 выездов по сообщениям граждан на тушение очагового тления торфяников. Открытого горения нет, угрозы жизни населения тлеющие очаги не представляют.

Напомним, ранее на границе Оренбургской области и Башкирии выгорело село.