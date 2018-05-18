«Промышленники Башкирской содовой вновь вернулись к помощи политтехнологов»

Политолог Дмитрий Михайличенко — о «Соде», Рустэме Хамитове и информационном вбросе

Проведенный на днях флешмоб в защиту башкирского шихана Торатау собрал тысячи человек. Неравнодушные граждане обеспокоены попыткой разработки уникальной горы стерлитамакской «Содой». К слову, глава Башкортостана Рустэм Хамитов тоже высказывался в поддержку природного памятника. Однако в одном из телеграм-каналов появилась запись, в которой утверждается, что Хамитов заигрывает с националистами и ему грозит отставка осенью. Ситуацию комментирует уфимский политолог Дмитрий Михайличенко в авторской колонке, написанной для «Реального времени».

Информационная война уже началась

Организованный и проведенный 12 мая 2018 года башкирскими активистами флешмоб в защиту шиханов под названием «Кольцо жизни», актуализировал не столько общественно-политические, сколько информационные процессы в республике.

Ситуация вокруг шиханов достаточно понятная. Она определяется следующими факторами:

Население и руководство республики твердо против промышленной разработки шиханов. ОАО «БСК» («Башкирская содовая компания») не собирается идти на компромиссные варианты (поиск альтернативных источников сырья) и настроено лоббировать промышленную разработку шиханов на самом высоком уровне. Решение (а нас уже приучили, что все решаются наверху) не принято.

Дальнейшее развитие ситуации зависит от многих факторов. Пока не определен состав правительства, и не ясно кто будет куратором в ПФО, какие-то лоббистские действия происходить не будут. Однако информационная война уже началась.

Население и руководство республики твердо против промышленной разработки шиханов. Фото Тимура Рахматуллина

Осознав после нескольких лет бессмысленного закатывания десятков миллионов рублей в асфальт (траты на пиар и политтехнологов) тщетность попыток сформировать общественное мнение в пользу разработки шиханов непосредственно в республике, промышленники, похоже, вновь вернулись к помощи политологов и экспертов.

Сегодня малоизвестный телеграм-канал GosSovet (примерно полторы тысячи подписчиков) опубликовал пост, в котором содержатся обвинения руководства республики в заигрывании с националистами и делается прогноз о том, что глава республики Рустэм Хамитов может попасть в осеннюю волну отставок. Через некоторое время пост перепечатал куда более известный телеграм-канал Politburo 2.0, который модерирует политолог Евгений Минченко. Конечно, Минченко не высказывает мнение от своего лица, он как бы ссылается на другой ресурс, но суть этой нехитрой операции понятна.

Политолог вещает по бумажке

Все это вынудило меня написать, как и почему политологи, чья задача (в теории) объективно и беспристрастно оценивать ситуацию, участвуют в такого рода информационных войнах. Ироничный и даже шутливый тон здесь просто необходим, а образ федерального политолога выведен обобщенно. Естественно, всякие ассоциации с Евгением Минченко и другими — абсолютно неуместны.

Итак, допустим, есть какой-то эксперт, политолог. Он известен, раскручен, его знают. И вот почему-то его начинает интересовать какая-то тема в регионе. Почему? Потому что чаще всего, к нему заходят — заносят результаты экспертизы (естественно, что же еще?) и он (ПОЛИТОЛОГ) начинает вещать.

Как он вещает? Вещает по бумажке, которую ему принесли заказчики, добавляя, при этом, умные словечки. «Негибкость», «местные националисты», «установка федерального центра» и (О Боже!) «раскол страны». Конечно, заканчивается вся эта ерунда угрозами («шансы на попадание в осеннюю волну ротации велики»). А еще дается указание менторским тоном («следует помнить»). Проще говоря, «ущтибля», но на московском языке.

Дмитрий Михайличенко: «Минченко просто перепечатал спорный пост из другого канала. И, естественно, он скоро разберется во всем и даст объективную оценку ситуации». Фото youtube.com



При этом господин политолог как-то даже не удосужил себя разобраться в ситуации («Хамитов — татарин»). Да ему это и не надо. В новой коллекции Gucci он разбирается прекрасно, а вот в этнологии родной (к сожалению) для него страны — нет. Слово «тептярь» он может быть когда-нибудь и слышал, но Jimmy Choo ему гораздо интереснее, чем какие-то тюркские народы Южного Урала. Это ли не признак декаданса наших «интеллектуалов»?

Когда «имя работает на него»

Короче говоря, он и не будет разбираться, ведь «политолог» на стадии, когда «имя работает на него» (иными словами, свое уже отработал и сейчас занят только тем, чтобы быть джинсой/прокладкой для интересов крупных промышленников и хромых уток-губернаторов, которым уже ничего не поможет). Жизнь удалась. Dolce & Gabbana, Dolce Vita… эээ, как это по-русски? Отсюда выводы:

Неужели кто-то еще считает, что вот эти раздутые политологи, редко выезжающие за пределы Садового кольца, знают ситуацию в регионах? Неужели кто-то серьезно относится к их заказухе (джинсой это называть будет много чести)?

P.S. Говорят, телеграм-канал GosSovet принадлежит уважаемому мною и известному политологу Евгению Минченко? Чушь какая-то. Не верю. Скорее, он Содоминченко принадлежит, но никак не Минченко. Не говорите, господа, глупостей, не позорьте имя креативного и современного политолога. Минченко просто перепечатал спорный пост из другого канала. И, естественно, он скоро разберется во всем и даст объективную оценку ситуации (Руслан Белый тоже, вроде бы, извиниться обещал)…