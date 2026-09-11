В Татарстане подешевели картофель и репчатый лук

7 сентября стоимость картофеля составляла 51,13 рубля за кг, лука — 52,28 рубля

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане с 31 августа по 7 сентября подешевели картофель и репчатый лук. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

7 сентября стоимость картофеля составляла 51,13 рубля за кг (-8,56% к концу августа). Лук репчатый стоил 52,28 рубля за кг (-6,1%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также за этот период в республике снизились цены на помидоры (120,04 рубля за кг, -3,72%), морковь (44,48 рубля, -4,49%) и свеклу (36,57 рубля, -4,75%).

Напомним, 12 сентября в Казани пройдут первые в осеннем сезоне сельскохозяйственные ярмарки. Торговлю организуют на 14 городских площадках во всех районах города с 6:00 до 13:00.

Галия Гарифуллина