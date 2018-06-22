Писатели Татарстана и Башкирии решили обратиться к Путину за защитой национальных языков

Союзы писателей Татарстана и Башкирии решили направить обращения к президенту РФ Владимиру Путину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В этих обращениях литераторы хотят призвать руководство страны к защите национальных языков страны.

Встреча писателей и поэтов двух республик прошла на круглом столе «Судьба языка в чьих руках, писатель?», прошедшем в башкирском городе Дюртюли.

Народный поэт Татарстана Роберт Миннуллин заявил, что языки должны отстаивать и писатели, и власти, и народ, передает пресс-служба Всемирного курултая башкир.

«Но если государственность языка гарантирована Конституцией, в Конституции написано, что татарский и руский языки — в Татарстане, башкирский и русский языки в Башкортостане являются государственными языками, это разве не должны учитывать республиканские и иные властные структуры?», — спросил литератор.

Напомним, что 19 июня Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части изучения родного языка. Противники закона считают, что он уничтожит национальные языки в республиках. Сторонники считают, что обязательным должно быть преподавание только русского, чтобы родители и дети имели возможность отказаться от изучения других языков.