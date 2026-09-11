Цена растет, продажи падают: как себя чувствовала книжная розница в I полугодии 2026-го

Цена книги растет быстрее продаж: средняя стоимость достигла 615 рублей, а продажи в экземплярах упали на 15,8%

Фото: Динар Фатыхов

Минус 5,1% в обороте, минус 15,8% в продажах книг и минус 13,2% в посещаемости — такие итоги первой половины 2026 года в книжной рознице привела президент Ассоциации книгораспространителей России (АСКР) Светлана Зорина на отраслевой конференции в рамках Международной московской книжной ярмарки (ММКЯ). О том, что происходит с книжными магазинами и почему им все сложнее конкурировать с маркетплейсами, рассказывает литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова.

Книг в магазинах становится меньше

В 2022 году книжные магазины продали книг на 39,96 млрд рублей, а в 2025-м — уже на 36,98 млрд. За три года оборот сократился на 7,45%. При этом падение продолжается и в 2026 году. В первом полугодии оборот в деньгах снизился на 5,1% год к году, а в экземплярах — сразу на 15,8%. «По итогам первого полугодия по-прежнему идет спад продаж. Если в деньгах это минус 5%, в экземплярах очень значительное падение, минус 15%», — отметила президент АСКР Светлана Зорина.

Трафик магазинов за шесть месяцев упал на 13,2%. Покупатели стали заходить реже, но конверсия немного выросла — на 0,6%, до 43%. При этом в одном чеке теперь в среднем 2,1 книги, на 3,5% меньше, чем годом ранее. Средний чек, напротив, вырос на 8,1%.

Главный показатель роста — цена. Средняя цена книги в первом полугодии достигла 615,40 рубля, прибавив 12,7% за год. Еще в 2021 году она составляла 373,96 рубля. За пять лет средняя цена реализации выросла на 64,6%. Отпускная цена поставщиков за первые шесть месяцев 2026 года увеличилась еще сильнее — на 14%. При этом средняя цена сильно расходится с покупательскими возможностями в разных регионах. По словам Зориной, средний чек в Москве составляет 2200 рублей, а в регионах — всего 485 рублей. «Это даже ниже средней цены книги. Какая колоссальная диспропорция Москвы и регионов», — подчеркнула президент АСКР.

Реальное время / realnoevremya.ru

Рост цен не оставляет рознице пространства для маневра. В структуре затрат крупнейшую долю занимает себестоимость — 42,5% против 39,9% годом ранее. На зарплату персонала и социальные отчисления приходится 25,8%, на аренду и ЖКХ — 14,3%, на налоговые платежи — 9,6%. Логистика занимает 2,2%, а на рекламу и продвижение книг магазины направляют всего 0,6% расходов. За год доля затрат на аренду и ЖКХ выросла на 1,5%, а расходы на персонал — на 2,5%. «Вынужденное сокращение затрат не компенсирует падение выручки книжной розницы», — говорится в презентации Зориной.

На этом фоне меняется и тематическая структура продаж. Художественная литература уверенно занимает первое место: в первом полугодии 2026 года на нее пришлось 41,5% продаж против 36,7% годом ранее. Нон-фикшн занимает 26,9%, детская литература — 22%, учебная — 9,6%. В рублях выросла только художественная литература — на 3,9%. Но в экземплярах сократились продажи всех четырех основных тематик. Художественная литература потеряла 5,9%, детская — 18,8%, нон-фикшн — 20,8%, учебная — 26,4%. Особенно заметно падение в учебной литературе: ее продажи в экземплярах сократились более чем на четверть.

Книжная розница теряет магазины

Книжная розница все сильнее уступает маркетплейсам. По итогам 2025 года онлайн-площадки уже занимали 58% коммерческого книжного рынка, а в 2026-м АСКР прогнозировала их долю выше 60%. За пять постпандемийных лет баланс каналов продаж изменился радикально: доля книжных магазинов снизилась примерно с 70% до менее чем 30%. «В таком дисбалансе нельзя говорить ни о какой стабильности рынка», — сказала Светлана Зорина.

Ценовой разрыв усиливает этот перекос. По словам Зориной, одну и ту же книгу на маркетплейсе покупатель может найти на 20–30%, а иногда и на 50% дешевле, чем в традиционной рознице. При этом средняя цена книги в книжных магазинах с 2021 года выросла на 56,3%. Розница одновременно сталкивается с ростом налоговой нагрузки и расходов на персонал. «Когда мы говорим о честной конкуренции между каналами продаж, мы прежде всего лоббируем условия честной ценовой конкуренции», — отметила Зорина.

Последствия видны уже не только в структуре рынка, но и на улицах городов. За 2024–2025 годы Россия потеряла 286 книжных магазинов, или 11,3% от их общего числа. В городах-миллионниках закрылись 132 магазина, а открылись только 50. В Москве ситуация остается особенно тяжелой: за первое полугодие 2026 года здесь закрылись 20 книжных магазинов. «Наши члены Ассоциации книгораспространителей, особенно региональные, заявляют о том, что они планируют к закрытию до трети своих магазинов», — сообщила Зорина.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сокращается и физический объем продаж. В 2021 году книжная розница реализовала 234 млн бумажных книг. В 2022-м показатель снизился до 225 млн, затем восстановился до 233 млн в 2024-м, но в 2025 году снова опустился до 231 млн экземпляров. На 2026 год АСКР не прогнозирует роста.

При этом отрасль предлагает конкретные меры поддержки. АСКР добивается включения специализированной книжной торговли с ОКВЭД 47.61 в перечень отраслей, для которых действует пониженный 15-процентный тариф страховых взносов. Ассоциация также предлагает освободить собственников книжных магазинов от налога на имущество, включить книжную торговлю в перечень креативных индустрий и выровнять экономические условия для маркетплейсов и офлайн-розницы. Отдельно Ассоциация предлагает ограничить ценовую конкуренцию между каналами продаж и запретить маркетплейсам вмешиваться в ценообразование продавцов.

Поддержку книжной рознице предлагают выстраивать и на региональном уровне. Директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев призвал создать в Москве прецедент со льготами по земельному и имущественному налогам для книжных магазинов, чтобы затем эту практику могли повторить другие регионы.

— Мне представляется, что сегодня все книжные магазины должны алармировать и местные, и федеральные правительства. Иначе вот эта тенденция по закрытию магазинов, она будет неостановима», — заявил Григорьев.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».

