Коммунисты призвали Общественную палату РФ не переименовывать аэропорт в Уфе

Башкирский реском КПРФ обратился к Общественной палате РФ и республиканским властям с призывом остановить конкурс по переименованию аэропорта в Уфе. Соответствующее письмо опубликовано на официальном сайте региональных коммунистов.

В тексте сообщается, что «Общественная палата своей непродуманной инициативой по переименованию аэропортов России создала социальное напряжение в Башкортостане». Реском КПРФ подчеркивает, что в настоящее время «публикуются очерняющие уважаемых народом деятелей статьи, пишутся обращения к властям, размещаются петиции на сайтах, подаются иски в суд».

«На наш взгляд, следует именно сейчас, еще до окончания голосования, объявить, что итоги этого голосования не имеют никаких юридических последствий для органов власти и юридических лиц республики, включая владельцев аэропорта», — говорится в письме.

Напомним, в рамках конкурса «Великие имена России» продолжается голосование по выбору новых названий для аэропортов в стране.

В Уфе на первом месте находится башкирский писатель Мустай Карим. Голосование в республике проходит со скандалом — общественники, деятели культуры и науки подготовили письмо, в котором выступили против переименования аэропорта, ссылаясь на то, что в честь Карима названо достаточно объектов в регионе.

Результаты голосования в конкурсе «Великие имена России» будут подведены 5 декабря.