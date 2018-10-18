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Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе: эксклюзивные интервью участников

09:37, 18.10.2018
Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе: эксклюзивные интервью участников Фото: «Реальное время»

18—19 октября Уфа стала площадкой для проведения IV Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. В этом году в течение двух дней в рамках мероприятия состоится работа 8 секций, которые затронут все аспекты ведения малого бизнеса: государственная поддержка предпринимателей, торговля, логистика, туризм, международное сотрудничество и многое другое. На бизнес-форуме работает выездная редакция «Реального времени».


Интернет-газета «Реальное время»
БизнесОбществоВласть Башкортостан
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