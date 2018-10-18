Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе: эксклюзивные интервью участников

18—19 октября Уфа стала площадкой для проведения IV Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. В этом году в течение двух дней в рамках мероприятия состоится работа 8 секций, которые затронут все аспекты ведения малого бизнеса: государственная поддержка предпринимателей, торговля, логистика, туризм, международное сотрудничество и многое другое. На бизнес-форуме работает выездная редакция «Реального времени».

