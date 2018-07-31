БСК пригрозила уволить половину сотрудников

Башкирская содовая компания (БСК) начала распространять сведения о грядущем сокращении на предприятии из-за отказа республиканских властей передать компании гору Торатау. По некоторым данным, руководство может уволить до 50% сотрудников.

Сокращения затронут всех, кто работает на производстве соды, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Гендиректор БСК должен до 1 декабря предоставить варианты сокращения производства, следует из сообщения компании.

Однако по данным портала proufu.ru, «Сода» (прежнее название компании) запустила пиар-кампанию. Якобы в Кремле не против разработки стерлитамакского шихана, если БСК сумеет склонить на свою сторону общественное мнение.

«Так что ждите усиления пиара, активизации нужных политологов и купленные опросы», — приводит издание слова источника.

Напомним, что в июне глава Башкирии заявил о планах создать конкурента Башкирской содовой компании (БСК). По мнению руководителя республики, новое современное предприятие должно освоить месторождение известняка, от которого отказалась БСК.

