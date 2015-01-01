Книжная полка "Реального времени"
Сюжет 20 материалов
Книжную полку "Реального времени" ведет Екатерина Петрова — основательница книжного клуба «Макулатура» и автор Telegram-канала «Булочки с маком».
- В этом году российские читатели отдали предпочтение литературе нон-фикшен Разбираем рейтинг топ-50 бестселлеров, опубликованный Российским книжным союзом
- От неравенства к «демократическому социализму» Французский экономист Тома Пикетти рассказывает историю демократии через призму постепенного преодоления неравенства
- Деньги или правда Литературный перфекционист Эрнан Диаз в своем романе «Доверие» пытается развенчать миф об Уолл-стрит
- Гренландская акула, монстр под лестницей, загадочный садовник и уникальный рекорд Повесть британской писательницы Киран Миллвуд Харгрейв «Джулия и акула» и еще 20 книг, которые будут интересны как подросткам, так и взрослым
- Искусство как убежище «Кузины» — роман аргентинской писательницы Авроры Вентурини, которая совершила литературный прорыв в 85 лет
- Долгий путь к цивилизации Этнологическое путешествие в доиндустриальную Исландию в романе Хатльгрима Хельгасона «Шестьдесят килограммов солнечного света»
- Конечная остановка — Рим В книге «Крысиная тропа» британский юрист Филипп Сэндс реконструирует жизнь и смерть группенфюрера СС Отто Вехтера
- Почему рассказчик врет О ненадежном рассказчике и о 14 книгах, при чтении которых стоит усомниться в повествователе
- Илья Мамаев-Найлз: «Если бы это был эротический роман, он бы назывался по-другому» Автор романа «Год порно» Илья Мамаев-Найлз — о марийской культуре, писательских муках и «новой этике»
- Легкость бытия невыносима, абсурд неизбежен О главном произведении чешского и французского писателя Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия» и других его романах