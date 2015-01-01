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Книжная полка "Реального времени"

Сюжет 20 материалов
Книжная полка
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Книжную полку "Реального времени" ведет Екатерина Петрова — основательница книжного клуба «Макулатура» и автор Telegram-канала «Булочки с маком».

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