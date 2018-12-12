Жители Сибая вышли на митинг из-за смога над городом

Жители Сибая в Башкирии вышли на стихийный митинг перед зданием городской администрации после жалоб на запах серы и смог в воздухе.

«Теперь дышать стало совсем трудно — дети начали кашлять. К вечеру среды жители стихийно собрались у администрации и выразили свой протест тому, что ни администрация ни МЧС не только ничего не делают, но и не информируют о природе задымления и о том, когда и как с этим планируется справиться», — написал политтехнолог Андрей Потылицын на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что ГУ МЧС России по Башкирии организовало оперативный штаб по выяснению причин смога. В Сибай направлена передвижная лаборатория Роспотребнадзора для контрольного замера содержания в воздухе вредных веществ.