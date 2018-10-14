Врио главы Башкирии Радий Хабиров провел первое совещание

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров провел первое совещание в своем новом статусе. Мероприятие было посвящено степени готовности республики к осенне-зимнему периоду 2018—2019 годов.

В ходе совещания обсуждались темы подготовки дорожно-транспортного комплекса к работе в зимний период, готовности системы ЖКХ республики к отопительному сезону, обеспеченности коммунальных служб необходимой техникой и ГСМ, а также совершенствования системы пассажирского транспорта в Уфе.

По итогам встречи Хабиров раздал министрам соответствующие указания.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин назначил Радия Хабирова врио главы Башкирии. До этого он занимал пост главы подмосковного Красногорска. Ранее три российских губернатора подали заявления об отставке. Среди них губернатор Курской области Александр Михайлов и глава Башкирии Рустэм Хамитов.



