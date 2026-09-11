Моди предложил БРИКС снять торговые барьеры и поддержать стартапы

Также было предложено ежегодно оценивать прогресс по этим направлениям и превратить амбиции объединения в реальные действия

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на деловом форуме БРИКС призвал объединение работать над устранением торговых барьеров и поддержкой стартапов, передает ТАСС.

Он предложил Деловому совету подготовить доклад о десяти главных торговых барьерах между странами, ежегодно поддерживать 100 стартапов для выхода на рынки других участников и создать тысячу новых партнерств между компаниями. Моди также предложил ежегодно оценивать прогресс по этим направлениям и превратить амбиции БРИКС в реальные действия.

Глава индийского правительства отметил, что за последние пять лет страны объединения обеспечили более 40% мирового ВВП, тогда как на G7 приходится лишь 29%. Более половины роста мировой экономики за тот же период также пришлось на БРИКС. Причина, по словам Моди, в том, что в странах объединения живет более половины населения планеты, что дает им мощные и емкие внутренние рынки.

Премьер добавил, что Индия за время своего председательства в объединении создала новые сети сотрудничества в сельском хозяйстве, здравоохранении, развитии навыков и интеллектуальных энергосетях. Для доступа стартапов и МСП к рынкам и финансам запущены сеть инкубаторов БРИКС, портал для малого и среднего бизнеса и инновационный фонд стартапов. Моди призвал бизнес активнее использовать эти механизмы для обмена инвестициями и талантами.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл с визитом в Индию для участия в саммите БРИКС. Основная программа начнется 12 сентября.

Алсу Сабирзанова