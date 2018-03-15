«Не успел дозреть, а амбиций выше крыши»: конфликт отцов и детей в башкирском муфтияте

Критики и апологеты муфтия Башкортостана в борьбе за первое кресло. Что произошло на пленуме ДУМ РБ в Нефтекамске?

Фото: Тимур Рахматуллин

Накануне в руководстве Духовного управления мусульман Республики Башкортостан случился конфликт, который вышел из скрытой фазы. По одну сторону «баррикад» осели «старики» в лице муфтия Нурмухамета Нигматуллина и его заместителя Аюпа Бибарсова, по другую – «молодая поросль», представленная еще одним заместителем председателя Айнуром Арслановым и его единомышленниками. Примечательно, что об этой конфронтации сообщало «Реальное время» и, как выяснилось, верно спрогнозировало ход событий. Пленум ДУМ РБ, который прошел накануне в Нефтекамске, стал точкой отсчета открытого противостояния «отцов и детей» в башкирском муфтияте. Обозреватель нашей интернет-газеты описывает, что произошло на западе Башкирии, и разъясняет подоплеку сложившейся ситуации.

«Муфтием у нас по-прежнему остается Нурмухамет хазрат»

В среду в городе Нефтекамске состоялся пленум Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. Как и предсказывало «Реальное время», меджлис имамов не прошел без сюрпризов. Несмотря на довольно банальную повестку, страсти разгорелись нешуточные.

Напомним, во вторник в нашей интернет-газете вышла статья «Кто на новенького: сменится ли в Башкирии муфтий?», в которой журналист предупредил о том, что ряд имамов поднимут вопрос об отставке муфтия Нурмухамета Нигматуллина. Кроме того, обозреватель сообщил о наиболее вероятном претенденте на пост главы ДУМ РБ — первом заместителе председателя религиозной организации Айнуре Арсланове, который уже высказывался в соцсетях об обновлении в рядах мусульманских священнослужителей. Также упоминался и представитель религиозной организации в Зауралье Хамза Хафизов — человек со своими представлениями об уфимских руководителях.

Действительно, все шло по плану: были выступления руководителей и отдельных функционеров муфтията, местных чиновников, представителей правоохранительных органов и куратора из администрации главы Башкортостана. Спикеры выступали с отчетами за прошедший год, докладывали о состоянии недостроенной Соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе, об образовании и подготовке кадров, противодействии идеям экстремизма, заслушали информацию о предстоящих президентских выборах…





Все шло по плану: были выступления руководителей и отдельных функционеров муфтията, местных чиновников, представителей правоохранительных органов. Фото proufu.ru

— Все прошло нормально, альхамдулиллях (Слава Богу, — прим. ред.), — успокоил корреспондента «Реального времени» имам-мухтасиб Нефтекамска, имам-ахунд северных районов Башкирии Тафкиль Глимшин. — Муфтием у нас по-прежнему остается Нурмухамет хазрат.

«ДУМ РБ нужны кардинальные реформы»

Но «все прошло нормально» до выступления Айнура Арсланова, который уже с высокой трибуны раскритиковал родной муфтият. Он обозначил свой тезис, который, вероятно, станет частью его предвыборной кампании: руководству духовного управления требуются реформы, перемены и омоложение кадров. Придуман даже своеобразный лозунг: «Не имамы для ДУМ РБ, а ДУМ РБ для имамов».

— Духовному управлению мусульман Республики Башкортостан нужны кардинальные реформы, — сформулировал он свою позицию «Реальному времени». — Надо менять кадры, в составе руководства требуются молодые. Согласен с некоторыми выступающими: авторитет нашего духовного управления упал.

С более радикальным заявлением выступил представитель духовного управления в Зауралье, имам-мухтасиб Баймакского района Хамза Хафизов. Он обратился к муфтию, потребовав подать в отставку, потому что «так будет лучше и для вас, и для уммы».

По словам Айнура хазрата, его точки зрения придерживаются имам-мухтасибы Ришат Рафиков (город Стерлитамак и Стерлитамакский район), Рифат Зарипов (Бураевский район), Ильфат Иликеев (Миякинский район), Азамат Валеев (Мечетлинский район), имам уфимской мечети «Ихлас» Мухаммед Галлямов. Другой заместитель председателя ДУМ РБ Руслан Саяхов, курирующий вопросы образования, добавил, что имамов меньше стали уважать, а с духовным управлением перестают считаться.

Духовному управлению мусульман Республики Башкортостан нужны кардинальные реформы, — сформулировал свою позицию Айнур Арсланов

Стоит отметить, перечисленные выше священнослужители довольно известны в республике и имеют достаточно высокий вес среди верующих, не говоря уже о своих прихожанах. Более того, Ришат Рафиков в 2008 году баллотировался на пост председателя ДУМ РБ. Причем это был не просто кандидат-спойлер, как обычно бывает в подобных случаях, а реальный критик Нигматуллина. И главным «пиарщиком» стерлитамакского имама выступал Мухаммед Галлямов. Оппозиционеры, как известно, выборы проиграли. Некоторое время Нурмухамет хазрат даже не общался с Рафиковым и Галлямовым. Но впоследствии муфтий сменил гнев на милость.

— На очереди были еще пять-шесть имамов, кто тоже хотел высказать свои претензии руководству ДУМ РБ. В защиту муфтия на пленуме никто не сказал ни слова, — добавил Арсланов.

Сам же действующий глава мусульманской «епархии», который был модератором форума, критику своих оппонентов не принял, заявив, что за молодостью придет мудрость, и тогда они будут лучше понимать всю ситуацию. Он несколько раз осадил выступавших, призвав придерживаться повестки и подчеркнув, что такие вопросы необходимо решать на предсъездовском пленуме.

— Мы как граждане России должны сплачиваться, а не поддаваться козням шайтана, — высказался напоследок муфтий, поблагодарив Тафкиля Глимшина за организацию пленума.

«Если надо будет взяться за эту заржавевшую систему, я возьмусь»

Как мы писали ранее, Нурмухамет хазрат не собирается покидать свое кресло. Он намерен выдвигаться на предстоящие выборы, которые должны пройти осенью, и поработать в своей должности еще 5 лет.

Нурмухамет хазрат намерен выдвигаться на предстоящие выборы, которые должны пройти осенью, и поработать в своей должности еще пять лет

Между тем, 32-летний Арсланов особо не скрывает своих амбиций. На вопрос корреспондента «Реального времени», собирается ли первый зампред идти на повышение, он ответил так: «Как решит умма. Если мусульмане решат, что я созрел и нет более достойного кандидата, то послушаю их».

При этом он готов поддержать любого авторитетного претендента, более образованного.

— Брать на себя такое бремя муфтия — это головная боль для любого, — скромно заявил Айнур хазрат. — Сейчас у духовного управления кругом многомиллионные долги, проигранные суды, скандалы. Если надо будет взяться за эту заржавевшую систему, я возьмусь ради Аллаха.

Стоит отметить, что Айнур Арсланов, уроженец Сибая, пришел в муфтият в 2009 году и возглавил созданный им молодежный отдел. В 2013 году на съезде ДУМ РБ его назначили первым заместителем председателя (наряду с занимающим аналогичную должность Аюпом Бибарсовым). На свое прежнее место он поставил друга и баймакского земляка Тимура Валитова — молодого певца и шоумена, выступавшего под псевдонимом Тимур ZinDan. К работе с парнями и девушками, посещающими духовное управление, Арсланов пригласил еще одного башкирского певца — Ильгиза Абдрахманова, который тоже является выходцем из Зауралья. Нередко к своим мероприятиям он привлекает известных в регионе и за его пределами исполнителей — Радика Юльякшина (Elvin Grey), Рината Рамазанова (фронтмен коллектива «Аргымак»), Лиану Хабибуллину и других. В «группе поддержки» молодого зампреда есть ребята, курирующие спортивное направление работы муфтията, а также ряд молодых имамов. Проекты этой команды нашли поддержку со стороны главы Башкирии Рустэма Хамитова. И как мы уже сообщали ранее, по Арсланову имеется определенный консенсус между уфимскими и московскими покровителями.

Когда Айнура Арсланова назначили первым заместителем председателя, на свое прежнее место он поставил друга и баймакского земляка Тимура Валитова (на фото)

«Не успел дозреть, а амбиций выше крыши»

— Молодой заместитель председателя хочет раньше времени стать муфтием, — прокомментировал нам другой первый зампред ДУМ РБ Аюп Бибарсов. — Он еще не успел дозреть, а амбиций выше крыши. Этот человек (Айнур Арсланов, — прим. ред.) превысил свои должностные полномочия и вышел за регламент. Тут налицо нарушения этики, устава. Это дело мы без внимания не оставим.

По его мнению, критика в адрес Нигматуллина была лишь со стороны Арсланова и его «баймакско-сибайского земляка» Хафизова. Остальные же, как утверждает Бибарсов, лишь высказали свои мысли о том, как улучшить работу духовного управления.

При этом собеседник нашей интернет-газеты подтвердил, что две трети имамов достигли пенсионного возраста. Но в этом он не видит большой проблемы.

— Многие первые лица пришли к власти в преклонном возрасте, — продолжил Аюп хазрат. — Достаточно вспомнить Дональда Трампа, Папу Римского или патриарха Кирилла (он одного года с Нурмухаметом хазратом). На серьезные должности мальчишек не ставят. Главное требование к таким руководителям — быть умудренным жизненным опытом. Да, есть молодые исключения. Например, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин — у него от Бога высокие качества, глубокие знания, харизма. Но когда молодой человек заявляет, что муфтий — его устаз (учитель, — прим. ред.), а потом приказывает ему уходить, чтоб занять его место, говорит о многом.

Вопрос о своем выдвижении на предстоящем предсъездовском пленуме и о потенциальных кандидатах, Бибарсов обсуждать отказался.

«Айнур Арсланов превысил свои должностные полномочия и вышел за регламент», — считает Аюп Бибарсов. Фото bashinform.ru



Вместе с тем остается неясной дата самого отчетно-выборного съезда и предварительного пленума. Нигматуллин и Бибарсов намерены провести его в конце лета — начале осени. Арсланов же хочет организовать выборы уже в мае. Чья сторона победит — вопрос открытый. О конфронтации внутри муфтията, скорее всего, будет доложено и главе Башкортостана Рустэму Хамитову (либо он об этом узнает из нашей публикации), и главе совета муфтиев России (и ДУМ РФ) Равилю Гайнутдину, и представителям ведомств, курирующим религиозных деятелей. Вероятно, в преддверии президентских выборов, подобные скандалы никому не на руку. Заставят ли хазратов помириться или разведут по разным углам — узнаем уже скоро. А «Реальное время» будет продолжать следить за развитием ситуации.

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