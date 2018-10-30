Хабиров назначил Ростислава Мурзагулова председателем Совета директоров АО «Башинформ»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров вернул в республику своего приближенного — Ростислава Мурзагулова. Чиновник, который до этого был заместителем Хабирова, пока тот занимал должность главы подмосковного Красногорска, возглавил Совет директоров госпредприятия АО «Башинформ».

Мурзагулов рассказал, что планирует создать единый центр проведения информационной политики республиканских органов власти «на стыке телевидения, новых медиа, связи и информационных технологий».



«В современном мире власть больше не может пытаться отгородиться от остального общества, где каждый является частью системы информационного обмена с каждым. В результате реализации информационной стратегии Радия Хабирова мы получим эффективную систему, в которой любые действия ответственных лиц будут открытыми, и граждане смогут эффективно и непосредственно влиять на повышение собственного уровня жизни», — добавил он.

Также Мурзагулов сообщил, что в выстраивании данной системы взаимодействия власти и населения будут участвовать все государственные и муниципальные структуры республики, передает «Башинформ».

Напомним, что Ростислав Мурзагулов, занимавший пост вице-мэра подмосковного Красногорска и считающийся приближенным Хабирова, внезапно летом возглавил список оппозиционной «Партии перемен» на выборах в городской совет депутатов. Однако позже партия Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак разорвала с ним отношения из-за обвинений в фальсификации выборов.



