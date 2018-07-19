В Уфе прошли пикеты против закона о добровольном изучении языков

В Уфе активисты организаций «Башкорт» и «Берҙәмлек» провели пикеты против закона о добровольном изучении национальных языков.

«Мы, башкирская общественность, против данного законопроекта и требуем от депутатов Государственной Думы, и в первую очередь от депутатов от Республики Башкортостан, отклонить этот вредный и явно дискриминационный в отношении народов РФ закон», — написали организаторы акции на странице «Башкорт» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее руководитель организации Фаиль Алсынов в интервью «Реальному времени» подробно рассказал об отношении к законопроекту. Он убежден, что в Башкирии в обязательном порядке должен преподаваться башкирский язык.

Напомним, что Госдума приняла законопроект о добровольном изучении языков в первом чтении еще 19 июня.