Путин в Казани и Уфе: похвалить Хамитова, навестить Шаймиева и поддержать идею Минниханова

В среду, 24 января, президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Уфу и вечером того же дня отправился в Татарстан. За эти два дня глава государства успел пообщаться как с главами республик и представителями духовенства, так и с простыми рабочими и студентами. Из калейдоскопа встреч, заявлений и новостей «Реальное время» выделило десять ключевых событий визита Владимира Путина в Татарстан и Башкирию.

Знакомство с УМПО и обещания для уфимских рабочих

В среду, 24 января, президент РФ Владимир Путин впервые за последние два с половиной года приехал в Уфу. Гвоздем программы стало посещение Уфимского моторостроительного производственного объединения («ОДК-УМПО»), где ему показали новую модификацию двигателя ВК-2500П для боевых вертолетов МИ-28НМ с отечественной цифровой электронной системой управления и контроля типа FADEC, а также турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ для легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, передает RNS.

Помимо знакомства с мощностями УМПО, глава государства пообщался с его работниками, которым он пообещал полную загрузку оборонных предприятий. По словам Владимира Путина, госпрограмма вооружений обеспечит предприятия ОПК заказами до 2027 года: «Мы сейчас уже приняли программу вооружений и гособоронзаказ до 2027 года, поэтому там все у нас стабильно, ритмично, все будете работать».

Также во время встречи Путина с рабочими один из сотрудников УМПО пожаловался на высокий процент по своей ипотеке — 13,5%, однако президент парировал, что на тот момент, когда рабочий брал кредит, это была низкая ставка: «Когда вы брали, было 13%, а в среднем ставка была 15% и больше. Средняя ставка по стране в конце прошлого года была меньше 10%. А в Башкирии — 9,75%. Мы, конечно, должны будем уходить вниз, и такая возможность есть, потому что инфляция низкая. У нас рекордно низкая инфляция, и это дает возможность снижать ставку Центрального банка, ключевую, и за ней все остальные ставки спускаются».

Что интересно, на вопрос одного из рабочих по поводу возвращения практики награждения трудовых коллективов государством, президент ответил: «Давайте, я вас просто расцелую».

Гвоздем программы стало посещение Уфимского моторостроительного производственного объединения. Фото kremlin.ru



Похвала Рустэма Хамитова и приподнятое настроение Путина

В ходе общения с работниками УМПО Владимир Путин дал свою оценку работе главы Башкирии Рустэма Хамитова, назвав его «опытным» и «эффективно работающим». Похвала прозвучала после того, как рабочие предложили восстановить на предприятии медико-санитарную часть, существовавшую в советское время, но позже упраздненную: «Я обязательно поговорю с руководителем республики. Он человек опытный, достаточно активный, эффективно работающий. Мы поговорим с ним».

Правда, Путин дал понять, что изучал и проблемы Башкирии на встрече с рабочими «УМПО»: «Я пока летел сюда, справочку почитал, что в некоторых районах Уфы есть проблемы с расширением сети медучреждений».

Как позднее рассказал прессе Рустэм Хамитов, глава государства уезжал из Башкирии в Татарстан в «приподнятом» настроении: «Визит президента для нас пришел успешно. Владимир Владимирович уехал из республики в хорошем настроении, я бы даже сказал, в приподнятом. Мне об этом сообщил мой коллега — президент Татарстана Рустем Минниханов. Он мне позвонил и спросил, в каком настроении президент уехал. Я говорю: «В хорошем. А ты мне сообщи, с каким настроением он прибудет к вам». И он мне подтвердил, что действительно из Башкортостана Владимир Владимирович приехал с хорошим настроением».



Одним из первых пунктов в татарстанской программе стала встреча с главными муфтиями религиозных организаций России и руководителями Болгарской исламской академии. Фото Михаила Фролова (prav.tatarstan.ru)



Встреча с духовенством

Одним из первых пунктов в татарстанской программе для президента стала встреча с главными муфтиями религиозных организаций России и руководителями Болгарской исламской академии. Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поделился своими впечатлениями о встрече с президентом в соцсетях: «Несмотря на позднее начало, встреча длилась два часа. Это была очень полезная встреча».

В ходе мероприятия был зачитан доклад о Болгарской исламской академии, после чего президент РФ заявил, что учреждение необходимо в стране для противодействия чуждой идеологии и формирования собственной системы ценностей: «Наши мусульмане ближе нам, православным русским, даже чем католики. Наш ислам должен стать органичной и неотъемлемой частью мирового ислама. Но при этом со своим собственным лицом».

Также президент России затронул тему сотрудничества светских вузов с исламскими образовательными учреждениями. Такое взаимодействие в рамках совместных программ выводит мусульманское образование на новый уровень и делает его фундаментальным, заявил Путин. В ответ глава ДУМ России, председатель Совета муфтиев Равиль Гайнутдин попросил сократить число светских вузов-партнеров, которые в рамках правительственной программы поддерживают систему исламского образования. По его словам, таких вузов сегодня много, средства, выделяемые им на поддержку исламского образования, иногда тратятся не по целевому назначению и не доходят до исламских учебных заведений. Путин обещал разобраться.

Вместе с тем на встрече стало известно о том, что у Болгарской исламской академии может появиться новый учредитель — Координационный центр мусульман Северного Кавказа. Председатель центра Исмаил Бердиев выступил с этой инициативой на встрече Владимира Путина с муфтиями религиозных организаций в Казани. Глава государства одобрил это решение.

«Хотелось бы увидеть и дальше ваши успехи. Надеюсь, так оно и будет», — отреагировал Путин на врученный ему подарок. Фото kremlin.ru



Подарки для президента

На этой же встрече президент Татарстана Рустам Минниханов подарил Владимиру Путину тугру его имени. Это персональный знак правителя с его именем и титулом, подарок изготовил известный татарстанский каллиграф Рамиль Насибуллов. Кроме того, татарстанский лидер подарил президенту России 200-летние миниатюры об истории ислама в нашей стране.

Автор тугры рассказал «Реальному времени», что трудился над особым заказом около месяца: «Да, я знал, что это подарок для Путина, но сильно не волновался, у меня уже более 40 таких работ. Их дарили разным правителям, например, президентам Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, королю Саудовской Аравии. Для Минниханова и Шаймиева делал тугру, в Татарстане вообще у многих чиновников они есть.

Классическая тугра — это символ власти, обычно османы его использовали. В России тоже они были, немного отличались, но по общей форме были похожи. На тугре пишут имя владельца, имя его отца, а у османских султанов также всегда была надпись: «Побеждай!». В Османской империи тугра была и как личный знак султана, и как герб государства».

В рамках визита в Татарстан Владимир Путин получил еще один подарок — от экипажа «КАМАЗ-мастер», с которым он встретился в КФУ. Команда подарила президенту уменьшенную копию машины, выигравшей ралли «Дакар-2018». «Хотелось бы увидеть и дальше ваши успехи. Надеюсь, так оно и будет», — отреагировал Путин на врученный ему подарок.

Путин вместе с Рустамом Миннихановым навестили в больнице Минтимера Шаймиева. Фото kremlin.ru



Поездка в больницу к Минтимеру Шаймиеву

В рамках встречи с представителями духовенства, президент РФ озвучил неприятную новость о болезни государственного советника Татарстана и экс-главы РТ Минтимера Шаймиева. «Пожелаем ему здоровья, он немножко приболел — надеюсь, что все будет хорошо», — сказал Владимир Путин.

Позднее стало известно о том, что Путин вместе с Рустамом Миннихановым навестили в больнице Минтимера Шаймиева. Во время короткой встречи они успели обсудить вопросы развития Болгарской академии.

— Сердце радуется, очень красиво все и своевременно. Идет так, как вы рассказывали, как мы планировали, кадры появляются хорошие, и люди уже учатся там. Мы, конечно, будем думать, как расширять этот проект, — заявил российский президент.

— Это уже высшее образование, медресе работают, — отметил госсоветник Татарстана.

— Надо только, чтобы те, кто медресе оканчивают, ехали работать куда нужно, а не в другую сферу переходили, — добавил Путин.

— Сейчас ведь в исламе много течений. Но то, что впервые в истории России появилась такая академия на месте принятия Болгарским государством ислама, — это прекрасная основа, — считает Минтимер Шаймиев.



Для Путина на заводе организовали демонстрационный полет модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М «Петр Дейнекин». Фото kremlin.ru



Контракт КАЗ с Минобороны и гражданский сверхзвуковой самолет

Визит президента в Татарстан не мог обойтись без посещения такого предприятия ВПК, как Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, филиал ПАО «Туполев». Для Путина на заводе организовали демонстрационный полет модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М «Петр Дейнекин». Для участия в демонстрационном полете в республику также прибыл Сергей Шойгу. В Сети появились видео полета этого самолета на высоте 300 метров.

Понаблюдав за полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца, Владимир Путин высказался за создание гражданской версии сверхзвукового самолета на базе Ту-160. Также после демонстрации полета ракетоносца Ту-160М глава государства встретился с работниками завода. В Казани на ставку по ипотеке сотрудники не жаловались, а вместо этого предложили президенту Владимиру Путину совершить полет через год-полтора на знаменитом «Белом лебеде».

Отметим, что одним из важнейших итогов визита стало то, что КАЗ подписал контракт с Минобороны на поставку ракетоносцев 10 Ту-160М. Госконтракт предусматривает создание 10 самолетов по 15 млрд рублей, это полная загрузка завода до 2027 года.

После завода президент отправился в «Татнефть-Арену», где его ждала тысяча студентов из 38 регионов России. Фото Максима Платонова

Татьянин день с Владимиром Путиным

После завода президент отправился в «Татнефть-Арену», где его ждала тысяча студентов из 38 регионов России. Это был заключительный, развлекательный, день Всероссийского образовательного форума студенческих клубов «Вместе вперед!», на котором Владимир Путин поздравил молодых людей с Татьяниным днем.

Отметим, что на мероприятии президент появился с часовым опозданием, из-за чего ведущим пришлось тянуть время, проводя конкурсы. На всякий случай, если все конкурсы и шутки закончатся, а Путин все еще не приедет, сцену начали готовить под выступление группы «Звери», однако президент все же появился на сцене раньше музыкантов.

— Я заехал, чтобы поздравить вас с праздником — с Днем студента, с Татьяниным днем, и делаю это с удовольствием. Я поздравляю вас, тех, кто собрался сегодня здесь, и всех студентов России, всех ваших наставников, преподавателей и желаю вам успехов в учебе и будущей вашей жизни, — выступил президент. — Благодаря студенчеству Россия всегда остается молодой, дерзкой, устремленной в будущее. Хочу вам пожелать, чтобы вы всегда были такими устремленными вперед, дерзкими, смелыми и пользовались всеми преимуществами нашей огромной страны.

Владимир Путин успел осмотреть медицинский кластер КФУ. Фото kremlin.ru



Осмотр КФУ и телемост с ведущими вузами страны

В плотном графике главы государства также значился визит в Казанский федеральный университет: Владимир Путин успел осмотреть медицинский кластер КФУ — Институт фундаментальной медицины и биологии и инжиниринговый центр «Центр медицинской науки». По данным пресс-службы вуза, центр презентовал лично ректор Ильшат Гафуров. Фотографии с манекеном роженицы из центра облетели российские соцсети и стали предметом шуток и даже мини-скандала.

Помимо этого, Владимир Путин успел провести в Казанском федеральном университете телемост с ведущими вузами страны. На прямой связи находились представители федеральных высших учебных заведений: Балтийского, Северного (Арктического), Северо-Кавказского, Крымского, Уральского, Южного федеральных университетов, МГУ и Санкт-Петербургского государственного университета.

Во время телемоста президент рассказал, сколько средств было выделено на федеральные университеты в 2006—2017 годах: за этот период из бюджета России на федеральные университеты было выделено 52 млрд рублей. Финансирование со стороны самих университетов и их партнеров составило еще 22 млрд рублей.

Запуск ТАНЕКО и таинственный специнвестконтракт

В стенах Казанского университета состоялась встреча Рустама Минниханова и Владимира Путина, в рамках которой они по видеосвязи дали старт работе новых установок по гидроочистке нафты и по изомеризации на нефтеперерабатывающем комплексе ТАНЕКО.

Также в ходе встречи с главой Татарстана Владимир Путин пообещал поддержать новый специнвестконтракт республики с федеральными структурами для развития инвестиций: «Хорошая инициатива, мы это пообсуждаем, и, в принципе, конечно, мы это поддержим».

Идея специнвестконтракта давно обсуждается и является новой для Татарстана формой поддержки, взятой из федерального закона о промполитике. Стороной специнвестконтрактов могут выступать не только инвестор и республика, но и органы федеральной и муниципальной власти. С 2016 года по поручению президента РФ готовится возможность в рамках СПИКа снижать до 0% ставки налога на прибыль и применения повышающего коэффициента амортизации, возможность по участию в госзаказе вне конкурса.

Поразительно чистые дороги и задержания пикетчиков

Естественно, визит президента не мог обойтись без усердного предварительного «причесывания» улиц столиц Татарстана и Башкирии, а также задержаний пикетчиков. По сообщениям уфимских СМИ, в городе полностью очистили от снега улицы по предполагаемому маршруту следования президентского кортежа — причем не по одному, а на всякий случай по нескольким, а также заварили все канализационные люки в районе УМПО и некоторых других местах и перекрасили несколько зданий на территории завода (некоторые — лишь наполовину).

О непрекращающейся чистке дорог в течение всего вчерашнего дня также сообщали казанцы. При этом жители столицы Татарстана удивлялись количеству полицейских и сотрудников ДПС в городе.

О непрекращающейся чистке дорог в течение всего вчерашнего дня также сообщали казанцы. Фото Дмитрия Резнова

Что же касается пикетов, то донести до Путина свои проблемы решили уфимские обманутые дольщики: один из них, мужчина из числа дольщиков 11-го квартала «Миловского парка», за несколько часов до приземления самолета главы государства встал с одиночным пикетом у здания УМПО. Он тут же был задержан полицейскими. Позже один из дольщиков ОАО «Интеграл» вышел с плакатом к зданию правительства РБ. Как сообщил портал mkset.ru, в итоге полиция задержала несколько человек с плакатами в разных районах города.

От полиции досталось и казанским обманутым дольщикам: вчера полицейские задержали 88-летнего мужчину, протестовавшего у «Татнефть-Арены», сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Всего в отдел доставлены четыре человека. В этот же день в городе состоялся пикет обманутых вкладчиков.