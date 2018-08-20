Башкирский язык в качестве «родного» в РБ выбрали только 15% учеников

В новом учебном году башкирский язык в качестве «родного» в РБ будут изучать 15,6% школьников. Еще 9,45% выбрали татарский язык.

Русский язык признали «родным» 63,05% учеников, пишет «Idel.Реалии» со ссылкой на министерство образования Башкирии.

По предварительным данным, в этом учебном году в республике будут изучаться 11 родных языков. Это башкирский, белорусский, латышский, марийский, мордовский, немецкий, русский, татарский, удмуртский, украинский и чувашский языки.

При этом башкирский и русский (в качестве родного) языки будут изучаться во всех общеобразовательных учреждениях РБ. Татарский язык как родной будет преподаваться в 12 муниципальных районах и 3-х городских округах. Уроки чувашского запланированы в 5 муниципальных районах, а уроки марийского — в одном районе.