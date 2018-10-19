«Мы застолбили за собой это право»: Челябинск поборется с Уфой за форумы ШОС и БРИКС?

Интрига с Хабировым, обещания для малого бизнеса и китайский поезд в Башкирию

Накануне в Уфе открылся lV Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, который продолжится сегодня. На месте работает выездная редакция «Реального времени». Уже в первый день мероприятия участники сделали ряд небезынтересных заявлений. Подробнее — в репортаже нашего обозревателя.

Без Хабирова, но с гостем из Лимпопо

В Уфе проходит IV Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Конференция проходит в Конгресс-холле — главной площадке столицы Башкортостана для проведения крупных мероприятий. Несколько рядов концертного зала, в котором проходила пленарная часть, были заняты китайскими делегатами. К слову, для них на креслах были таблички с надписью China. Отдельные ряды были заняты темнокожими — это представители ЮАР. Приметно выделялись и индонезийцы: на многих мужчинах — характерные головные уборы (сонгкок), а женщины облачены в мусульманские платки и длинные пестрые платья — все в соответствии с понятием «хиджаб».

Порядка 1 500 человек из 24 стран мира и 40 регионов, более 100 спикеров и экспертов принимают участие в работе форума. К слову, многие, включая модератора, обратили внимание и на присутствие в президиуме человека из Южной Африки — Сеапаро Чарльза Секоати. Любопытство, наряду с детской ностальгией, вызывала провинция, которую он представлял, — Лимпопо, куда, согласно сказке Корнея Чуковского, спешил доктор Айболит спасать больных зверей. Африканский гость возглавляет там Минэкономразвития, охраны окружающей среды и туризма.

Журналисты и участники форума гадали, придет ли врио главы Башкирии Радий Хабиров, который, как известно, возглавил республику в конце прошлой недели. И его выход в свет перед международной аудиторией был бы весьма кстати. Например, предыдущий глава республики Рустэм Хамитов, подавший в отставку, был постоянным участником форума. Собственно, однозначного ответа не могли дать и организаторы. Но, к сожалению, интриги не состоялось. Пленарную часть на правах хозяина пришлось открывать премьер-министру РБ Рустэму Марданову.

Пленарную часть на правах хозяина пришлось открывать премьер-министру РБ Рустэму Марданову. Фото bashinform.ru



Перспективные направления ШОС и БРИКС

— Мы рассматриваем этот форум как площадку для реализации программных документов БРИКС и ШОС. В прошлом году здесь была принята уфимская декларации ШОС и стратегия экономического развития БРИКС. Одной из форм сотрудничества была выделена сфера малого предпринимательства, — отметил башкирский премьер.

Он добавил, что по итогам взаимодействия сформирован единый каталог наиболее перспективных совместных инвестиционных проектов из приоритетных направлений — сельское хозяйство, энергетика, промышленное производство, IT-сфера. На сегодняшний день каталог насчитывает 102 проекта с общим объемом инвестиций более 92 млрд рублей. Кроме того, руководители стран-участниц решили поддержать молодых предпринимателей — для этого формируются бизнес-инкубаторы, один из которых функционирует при БашГУ.

Благодаря принимаемым мерам, по словам Марданова, за 3 года число предпринимателей и малых предприятий в Башкирии выросло на 13,5 тыс. Оборот малых и средних предпринимателей превысил 1 трлн рублей. Значительная часть внешнеторгового оборота приходится на долю бизнесменов государств ШОС и БРИКС.

Обещания «малышам»

Примечательно, что сами предприниматели, с кем удалось пообщаться обозревателю «Реального времени» на площадках форума, жаловались на излишнюю забюрократизированность при ведении бизнеса. Главное, по их словам, чтоб государственные чиновники хотя бы не мешали им спокойно работать. Красивые цифры и обещания, которые с гордостью давали региональные и федеральные госслужащие, они воспринимали с немалой долей скепсиса.

Однако «малыши», как назвала субъектов малого бизнеса директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Милена Арсланова, нуждаются в поддержке государства.

— В России малый бизнес находится в приоритете, включен в список национальных целей, согласно указу президента, вышедшему в мае. К 1924 году мы должны увеличить численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса с 19,2 до 25 млн человек, также должны увеличить его экспортный потенциал, инвестиции. Весь арсенал экспериментов, который у нас есть, будет реализован в ближайшие 6 лет, — рассказала Арсланова.

Весь арсенал экспериментов, который у нас есть, будет реализован в ближайшие 6 лет, — рассказала Арсланова. Фото bashinform.ru



Способствовать выполнению этой амбициозной задачи будут законы, принимаемые на федеральном уровне законы, которые направлены на поддержку предпринимательства в регионах. В будущем году льготное финансирование субъектов малого и среднего бизнеса составит 1 трлн рублей. Ежегодно эта сумма будет повышаться на 100—200 млрд рублей, заявила представительница МЭР.

Особое внимание будет уделено развитию сельской потребительской кооперации, популяризации предпринимательства среди разных слоев населения. Более того, в образовательных программах «особый акцент будет сделан на людей предпенсионного возраста», которые желают научиться вести собственное дело.

Китайский поезд к столу уфимцам

Весьма интересные заявления дал представляющий китайскую провинцию Цзянси в Башкортостане гендиректор компании «Зеленый лес» Се Юаньпэн. Это был единственный иностранный спикер, кто выступал на русском языке. Более того, он пошутил, что в России его зовут Женя.

Он подчеркнул, что российские инвестиции в совместные проекты с КНР каждый год увеличиваются. В частности, заметны плоды взаимодействия его региона с Башкирией — в экономике, образовании и культуре.

— В результате визита премьер-министра Башкирии Рустэма Марданова в Цзянси в конце года мы планируем открыть прямой грузовой поезд из нашей провинции в Республику Башкортостан, — заявил Юаньпэн. — Первыми товарами будут мандарины и помидоры.

Более того, в Уфе он хочет открыть представительство своей компании.

Китайцы также активно ищут партнеров в Башкирии для того, чтобы поставлять российские товары в КНР. Кроме того, в Поднебесной, на побережье большого пресноводного озера, планируется построить курорт для российских и китайских туристов.

— Ҙур рәхмәт! — на прощание по-башкирски поблагодарил китайский делегат присутствующих.

Вероятно, провинция Цзянси решила в России пустить глубокие корни. Как сообщало «Реальное время» ранее, этот китайский регион и Пермский край подписали соглашение о сотрудничестве.

Весьма интересные заявления дал представляющий китайскую провинцию Цзянси в Башкортостане гендиректор компании «Зеленый лес» Се Юаньпэн. Фото rbtoday.ru



А сможет ли Челябинск?

На площадках уфимского форума в течение двух дней, 18 и 19 октября, проходят биржи деловых контактов предпринимателей, презентации, выставки, круглые столы и экспертные сессии. Также подписываются соглашений (в этот раз запланировано более 200 контрактов).

Через 2 года, в 2020 году саммиты стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС планируется провести в Челябинске. В связи с этим наш корреспондент поинтересовался у уфимского организатора форума — президента Торгово-промышленной палаты РБ Азата Фазлыева: «Не отберет ли Челябинск право на проведение мероприятий саммитов у башкирской столицы?».

— Там пройдут заседание делового совета ШОС и форум. Мы тоже примем участие и будем рассказывать о нашем опыте. Уфа уже застолбила за собой проведение этого мероприятия (форум малого бизнеса, — прим. ред.). В Челябинске в этом году должен состояться другой проект, который они продвигают, — форум регионов ШОС. Это уровень губернаторов, а не предпринимателей. У нас — своя история, своя специализированная площадка, которую будем активно развивать.

К слову, некоторые эксперты высказали опасение, что Челябинск не сможет подготовиться к проведению столь масштабных мероприятий и саммиты перенесут в другие города.

На площадках уфимского форума в течение двух дней проходят биржи деловых контактов предпринимателей, презентации, выставки, круглые столы и экспертные сессии. Фото bashinform.ru

— Время подготовки к проведению таких мероприятий сокращается, но там будет все нормально, — успокоил Фазлыев. — Такие вещи проводит страна, а не город. Челябинск — это просто площадка. Там больше технические вопросы — райдер, проживание, места пребывания, сопровождение, безопасность. У Челябинска остро стоит вопрос экологии. Если они смогут решить свои проблемы к этому саммиту, честь им и хвала. Это уникальная для них возможность поправить свое положение, благодаря федеральной поддержке.