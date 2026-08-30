«Основа нашего единства»: как рождалась Республика Татарстан

К 30 августа — об истории главного праздника республики, объединившего многонациональный народ

Фото: Реальное время

Сегодня Татарстан празднует День республики — судьбоносную дату в истории своего образования. 30 августа 1990 года приняли Декларацию о государственном суверенитете Татарстана, юридически закрепив право республики на самоуправление. Для татарстанцев этот поворотный момент истории стал основой развития на годы вперед и способствовал сплочению многонационального народа. Подробнее об истории главного торжества республики и традициях празднования, которые сохраняются спустя десятилетия, — в материале «Реального времени».

Как Татарстан обрел свой суверенитет

Сегодня по всему Татарстану проходят масштабные торжества по случаю Дня республики. Татарстанцы постарше вспоминают, как возник этот праздник. Дата связана со знаменательным событием: 30 августа 1990 года Верховный Совет республики принял Декларацию о государственном суверенитете Татарстана. Этот документ юридически закрепил право республики на самоуправление и стал поворотным моментом в ее политической истории.

Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Именно тогда был заложен фундамент будущих преобразований. Ключевым событием стало обретение нового статуса — Татарской Советской Социалистической Республики, обозначившего стремление региона к большей самостоятельности в рамках общегосударственного устройства. Хотя официальный референдум и образование Республики Татарстан произошли позднее — в 1992 году.

Период 90-х в масштабах всей страны отличался глубокой нестабильностью — политические и экономические потрясения меняли привычный уклад жизни и общественные настроения. В Татарстане мнения жителей разделились: часть выступала за полную независимость, однако преобладающее большинство граждан видело будущее республики в составе России. В итоге регион пошел по пути сохранения единства с федерацией, сделав ставку на развитие в качестве ее полноценного субъекта.

Важной вехой стала первая сессия Верховного Совета Татарской АССР 12‑го созыва, прошедшая в апреле 1990 года, где определили руководителя республики. Из трех претендентов: Минтимера Шаймиева, Фаузии Байрамовой и Марата Мулюкова — уверенную победу одержал Шаймиев, заручившись поддержкой более 70% депутатов. Его лидерство сыграло значимую роль в сохранении целостности региона и предотвращении раскола по национальному или религиозному признаку.

Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Вопрос расширения полномочий республики оставался в центре политической повестки. Знаковым моментом стал визит в Казань Бориса Ельцина, который в начале августа произнес свою знаменитую фразу: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить. Но вы находитесь в центре России и об этом нужно подумать». На фоне растущего общественного интереса 24 августа в столице республики прошел митинг, участники которого настаивали на принятии Декларации о государственном суверенитете. После создания согласительной комиссии и детальной проработки документа 30 августа декларация была утверждена: из 242 депутатов воздержался лишь один, остальные поддержали решение.

— Сохранить наработанный десятилетиями потенциал республики, провести ее через бездну проблем и вызовов в это сложное время позволила выверенная политика первого президента Татарстана Минтимера Шариповича Шаймиева, — отмечал в своей статье к 100-летию ТАССР Рустам Минниханов. — Практически единогласное принятие 30 августа 1990 года Декларации о государственном суверенитете Татарстана и последующая поддержка населением в рамках референдума 1992 года (62%) нового статуса республики стали важнейшими политическими решениями.

По его словам, эти решения во многом предопределили последующий ход татарстанского политического процесса. «Выстроенная система компромиссов с федеральным центром позволила избежать жесткого конфликта, а в последующем и заключить Договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан», — подчеркнул он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Это была фантастика. Все ликовали»

Так на политической карте страны появился новый субъект — Республика Татарстан. Документ закрепил исключительное право народа республики на ее природные ресурсы — землю, недра и богатства, а также установил государственный статус татарского и русского языков.

Кроме того, декларация гарантировала равенство всех граждан перед законом вне зависимости от национальности, социального статуса, религиозных или политических взглядов.

— Это была фантастика. Все ликовали, все пришли к согласию, нашли общий язык. Вот тогда появилось понятие татарстанцы. Вне зависимости от взглядов — этнических, политических — возникла «корпорация Татарстан». Все поняли, что это наша родина и мы должны работать на нее. Сама процедура длилась до ночи — только где-то к 12 часам закончилось заседание. Люди выходили на площадь Свободы. Я помню это прекрасно, потому что сам сидел в зале заседаний, — вспоминал этот день историк Рафаэль Хакимов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Этот этап ознаменовал переход государственности Татарстана на принципиально новый уровень: республика обрела юридические и имущественные права, а также возможность самостоятельно принимать ключевые решения. Такая политическая самостоятельность помогла Татарстану сохранить устойчивость в сложный период распада СССР, а запущенные тогда реформы дали старт масштабным экономическим преобразованиям — их влияние прослеживается в развитии региона и в наши дни, подчеркивают эксперты.

В чем смысл праздника и каковы его задачи

День Республики — это символ единства многонационального населения Татарстана, а также дань уважения успехам региона в разных сферах: культуре, науке, экономике, сельском хозяйстве. Праздник напоминает о важности согласия и взаимопонимания между разными народами, живущими на татарстанской земле.

Василий Иванов / realnoevremya.ru

90-е годы стали для Татарстана временем больших перемен и непростых решений. На фоне общегосударственного кризиса республика искала свой путь, балансируя между новыми возможностями и рисками раскола. «Нам пришлось пережить острые моменты нашей истории, особенно перестроечные годы — годы борьбы за права нашего народа, стремления самим брать ответственность за нашу судьбу. Такова была политическая ситуация. Появилась яркая палитра из различных мощных политических сил, проявляющих свое стремление к власти. Разгорались острые дискуссии не только в залах парламента, но и на улицах и площадях», — рассказывал об этом периоде первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев:

— Мы — образованный народ, поэтому в условиях зарождающейся свободы люди открыто высказывали свое стремление к власти законным путем. Все пространство было этим охвачено. И на фоне таких дискуссий, таких противостояний нам удалось в 1990 году принять Декларацию о государственном суверенитете при всего лишь одном воздержавшемся. Это, я считаю, и на сегодня, и на будущее является основой нашего единства и взаимопонимания. Мы — многонациональная республика, поэтому сохранение взаимопонимания и толерантности — это задача задач, — отмечал Шаймиев.

Представлено пресс-службой Государственного Советника Республики Татарстан

Сегодня Татарстан — важное звено в составе России: его достижения укрепляют общее благополучие и мощь страны. Республика динамично развивается: наращивает промышленный потенциал, внедряет передовые технологии, формирует современную ИТ‑среду, активно строит жилье, образовательные, медицинские и спортивные объекты, благоустраивает общественные пространства. При этом в Татарстане бережно сохраняют культурное многообразие и межнациональное согласие. Сегодня это регион‑лидер, который уверенно справляется с масштабными задачами — и все благодаря труду и энергии своих жителей.

Добрые традиции празднования

День Республики Татарстан — региональный праздник. Впервые его официально отметили в 1991 году. В Татарстане 30 августа является нерабочим днем, но, если дата выпадает на воскресенье, как в этом году, дополнительный выходной на ближайший понедельник не переносится.

В этот день по всей республике — в Казани, других городах и районах — проходят разнообразные торжества: концерты с участием фольклорных ансамблей и современных коллективов, фестивали национальной культуры, выставки народных промыслов, показ национальных костюмов, гастрономические фестивали, где можно попробовать татарские народные блюда — чак-чак, эчпочмак, кыстыбый и другие. Традиционно проводят конноспортивный праздник на Казанском ипподроме, уличные гуляния, мастер-классы, детские программы, посвященные истории и обычаям региона.

30 августа одновременно отмечают и День города Казани. Поэтому в столице Татарстана программа зачастую получается особенно насыщенной и масштабной. В этот день раис республики обращается к жителям Татарстана с официальным поздравлением, а сам праздник завершается вечерним салютом.

Еще одна важная традиция — к 30 августа планируют не только праздничную программу народных гуляний, но и открытие крупных инфраструктурных объектов в Казани. И то верно, какой же праздник без подарков? В прошлом году в городе открыли обновленный по федеральной программе бульвар Серова, сквер руководителя Казанского Гипронииавиапрома Бориса Тихомирова. В этом — в планах сдать школу фигурного катания — центр Алины Загитовой.