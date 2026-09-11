Бизнес-опрос: какие модели ИИ вы используете и как оцениваете перспективу суверенных?

У нас нет одной главной модели. Внутри работает целый зоопарк. Под каждую задачу мы подбираем свое решение. Где-то это зарубежные LLM, где-то открытые модели, которые можно дообучить и развернуть в закрытом контуре заказчика. Где-то это GigaChat или YandexGPT, если так требуют условия проекта. Выбор зависит от задачи, требований к безопасности данных и экономики.

Собственную фундаментальную модель мы не обучаем, и это осознанный выбор. Сегодня редкий бизнес может позволить себе не то что обучить свою модель, а хотя бы развернуть крупную открытую модель на своих серверах. Все упирается в кризис «железа»: серверных GPU не хватает, поставки идут сложными путями и дорого, а свободных мощностей в дата-центрах мало. Поэтому для большинства компаний реалистичный путь — брать готовые модели и дорабатывать их под свои процессы.

Что касается предложенной меры, то желание снизить зависимость от зарубежных технологий понятно. Особенно когда речь идет о критической инфраструктуре и чувствительных данных. Но делать отечественные модели обязательными «в лоб», даже если они дороже, рискованно.

Российский рынок ИИ развивается, и заметно. Для многих типовых задач — работы с текстами на русском, клиентской поддержки, анализа документов — отечественных моделей уже хватает. Но у иностранных моделей сильный задел в функциях и возможностях. Они лучше справляются со сложными рассуждениями, кодом и мультимодальными задачами, держат больший контекст и быстрее обрастают инструментами для агентных сценариев. Разрыв сокращается, но пока он есть. К тому же российские разработчики упираются в тот же дефицит «железа», что и бизнес, а без вычислительных мощностей догнать лидеров сложно.

Если обязать всех работать только с суверенными моделями, в ряде задач компании получат более слабый инструмент по более высокой цене. Это ударит по их конкурентоспособности. Логичнее стимулировать отечественных разработчиков через конкуренцию, а обязательные требования вводить точечно: там, где на первом месте безопасность данных и где российские решения уже доказали, что справляются.