БСК принуждает сотрудников выходить на митинг «Не дадим убить Стерлитамак» — СМИ

Сегодня в Стерлитамаке пройдет митинг «Не дадим убить Стерлитамак». По некоторым данным, «Сода» выводит на мероприятие сотрудников под угрозой увольнения.

В листовках, призывающих местных жителей на митинг, говорится, что отказ властей республики передать БСК одну из гор-шиханов для разработки сырья приведет город к краху, пишет портал proufu.ru.

Формально организацией митинга занимается «Партия ветеранов». Однако в призывах говорится об опасности закрытия «Соды» из-за невозможности получить сырье.

Напомним, что конфликт руководства Башкирии и БСК вышел на новый уровень. Региональные власти отказываются передать шиханы (Торатау и Куштау) для разработки. Глава РБ Рустэм Хамитов даже заявил о намерениях создать более современного и экологичного конкурента БСК.