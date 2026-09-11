Более 50 рейсов задерживаются в казанском аэропорту

Некоторые рейсы перенесли на завтра

Фото: Мария Зверева

Более 50 рейсов задерживаются в казанском аэропорту. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Так, задержаны более 25 внешних и внутренних рейсов, в том числе в Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Анталью, Тбилиси, Ереван, Ашхабад, Дубай, Хургаду. Некоторые рейсы перенесли на завтра — задержки достигают 18 часов.

В Казань позже прилетят более 20 рейсов. В их числе — самолеты из Стамбула, Астаны, Ашхабада, Еревана, Душанбе, Нарьян-Мара.

В аэропорту Казани с 01:47 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов — их сняли в 09:54. Рано утром в городе действовала угроза атаки БПЛА.



Галия Гарифуллина