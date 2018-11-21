Руководство «Медиакорсети» опровергло информацию о судебных исках от сына Мусы Гареева

Директор информагентства «Медиакорсеть» Шамиль Валеев сообщил, что редакция не получала исков или иных обращений от сына летчика Мусы Гареева Евгения Гареева. Об этом он сказал в эфире «Эхо Москвы в Уфе».

Ранее в середине ноября на сайте «Медиакорсеть» вышел материал под заголовком «Мнение: аэропорт не может носить имя виновного в авиакатастрофе». В тексте Муса Гареев был представлен виновником гибели маршала СССР.

Спустя некоторое время издание ProUfu.ru опубликовало письмо Евгения Гареева, в котором сказано, что мужчина обратился в прокуратуру и судебные инстанции. В тексте также говорилось, что интернет-портал «опорочил честь и память его легендарного отца».

Добавим, скандал разразился на фоне выбора названия для уфимского аэропорта. Сейчас в списке новых имен в рамках проекта «Великие имена России» осталось три кандидата — Муса Гареев, Мустай Карим и башкирский национальный герой Салават Юлаев. Результаты голосования планируют подвести 5 декабря.