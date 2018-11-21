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Руководство «Медиакорсети» опровергло информацию о судебных исках от сына Мусы Гареева

16:33, 21.11.2018
Руководство «Медиакорсети» опровергло информацию о судебных исках от сына Мусы Гареева
Фото: pixabay.com

Директор информагентства «Медиакорсеть» Шамиль Валеев сообщил, что редакция не получала исков или иных обращений от сына летчика Мусы Гареева Евгения Гареева. Об этом он сказал в эфире «Эхо Москвы в Уфе».

Ранее в середине ноября на сайте «Медиакорсеть» вышел материал под заголовком «Мнение: аэропорт не может носить имя виновного в авиакатастрофе». В тексте Муса Гареев был представлен виновником гибели маршала СССР.

Спустя некоторое время издание ProUfu.ru опубликовало письмо Евгения Гареева, в котором сказано, что мужчина обратился в прокуратуру и судебные инстанции. В тексте также говорилось, что интернет-портал «опорочил честь и память его легендарного отца».

Добавим, скандал разразился на фоне выбора названия для уфимского аэропорта. Сейчас в списке новых имен в рамках проекта «Великие имена России» осталось три кандидата — Муса Гареев, Мустай Карим и башкирский национальный герой Салават Юлаев. Результаты голосования планируют подвести 5 декабря.

Общество Башкортостан
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