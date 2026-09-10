«Нехорошо, когда берешь кредит за 6%, а потом становится 9% или 11%»

Фермеры Татарстана рассказали, что им нужно для комфортного ведения бизнеса

Фото: Динар Фатыхов

Пока правительство обсуждает новые субсидии для аграриев, фермеры Татарстана рассказали, что им нужно на самом деле: честные цены, стабильные кредиты и люди на селе. Подробности — в материале «Реального времени».

«Необходимо решать вопросы ценообразования до начала посевной кампании»

На заседании Кабинета министров под председательством Михаила Мишустина обсудили меры поддержки сельхозпроизводителей. Правительство выделит дополнительные средства для помощи аграриям, что позволит компенсировать часть ущерба и завершить посевную кампанию.

Редакция «Реального времени» выяснила мнение самих сельхозпроизводителей о необходимых мерах поддержки. По словам президента Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ Камияра Байтемирова, главная проблема отрасли заключается не в отсутствии субсидий или высоких кредитах, а в вопросах ценообразования.

— Для чего мы работаем — для работы или нас так умело уговаривают? Вице-премьеры говорят о субсидиях на транспортировку зерна, но какой в этом смысл, если нет цены на само зерно? Необходимо решать вопросы ценообразования заранее, еще до начала посевной кампании, — подчеркнул Байтемиров.

Зарплаты достойные, но никто не разбежался пахать

Схожие проблемы обозначила кандидат сельскохозяйственных наук, директор биотехнологической корпорации Probiogen Наталья Груссманн. По ее словам, аграриям необходимы льготные ставки по кредитам, которые не повышаются в процессе пользования займом. «Нехорошо, когда берешь кредит за 6%, а потом становится 9% или 11% по причинам, которые придумывает банк. Это некорректно», — отметила она.

Груссманн также подняла вопрос о льготах на дизельное топливо. Она предложила установить для сельхозпроизводителей фиксированные цены на топливо исходя из посевных площадей и количества животных у предприятий.

— Серьезной проблемой становится нехватка кадров. Многие местные жители уезжают в города, а те, кто остается в селах, часто сталкиваются с различными социальными трудностями. При этом зарплаты в сельском хозяйстве сейчас достойные, но найти квалифицированных специалистов сложно. В результате предприятия вынуждены привлекать трудовых мигрантов, хотя процесс их оформления связан с определенными сложностями, — отметила Груссманн.

«Не все фермеры могут подойти под гранты»

Основатель компании Helix Group по выращиванию фермерской улитки в Лаишевском районе Рамиль Галимзянов в разговоре с журналистом «Реального времени» рассказал, какие меры поддержки аграрного сектора были бы наиболее востребованы. По его словам, ключевая проблема — дорогие кредиты и нехватка молодых кадров, заинтересованных в работе на селе.

— Я согласен с тем, что говорят коллеги: основная масса говорит о том, что нужны дешевые кредиты. Гранты, субсидии — все это проще, они целевые, и не все фермеры под них могут подойти. Приходится брать кредит, а сейчас кредиты очень дорогие. Лучше бы средства направляли именно на дешевые кредиты. Понятно, там есть залоги и все прочее — стандартная процедура, — но для сельхозпредприятий было бы выгоднее и интереснее брать кредит на более выгодных условиях.

Отвечая на вопрос о возможной инфраструктуре для сельхозсектора по аналогии с ИТ-парками или ОЭЗ в Иннополисе, Галимзянов пояснил, что речь не о чем-то подобном, все намного проще. По его словам, он озвучивал эту тему министру на совещании: в стране есть профильные лагеря по разным направлениям, но нет сельскохозяйственных лагерей для детей, где бы их приучали к тонкостям ведения агробизнеса, в том числе переработки. Галимзянов отметил, что основная масса фермеров сегодня — это люди 50 лет и старше, и большинство из них не умеют и не смогут заниматься переработкой, хотя именно готовый продукт дает фермеру основную маржу, а самую большую маржинальность получает конечный потребитель.

— Уровень жизни в сельских поселениях нужно понемножку прививать, показывать и давать. Я сам сейчас из города, но проживаю в деревне с понедельника по пятницу и смотрю, как живут местные жители — уровень очень низкий. У них нет стимула оставаться. Дети, которые вырастают в деревне, все хотят уехать: все учатся на электрика, сантехника, каменщика — побыстрее уйти. Дети фермеров, которые остаются, — их единицы, их очень мало, — считает Галимзянов.

Касательно кооперации переработчиков Галимзянов признал, что проблема существует: многие фермеры не доверяют друг другу. По его мнению, это связано скорее с менталитетом — внутренними человеческими факторами, страхом, что кто-то обманет, и неумением делить. Он сослался на общепринятый принцип, согласно которому в бизнесе лучше идти одному, а не с партнером, потому что договориться сложно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Какие меры поддержки уже есть

Ранее правительство уже осуществляло ряд мер поддержки аграриев и сельхозпроизводителей. В конце июня 2026 года из резервного фонда было направлено свыше 60 млрд рублей на льготное кредитование, что позволило сохранить пониженные ставки по 41 тыс. займов.

До конца года приостановлены экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу, а на подсолнечное масло и шрот зафиксированы на уровне августа. Вместе с этим в августе–сентябре вице-премьер Дмитрий Патрушев анонсировал пакет дополнительных мер: погектарную поддержку для компенсации затрат на озимый сев, пролонгацию льготных кредитов и лизинга, временный мораторий на банкротство агрохозяйств и закупочные интервенции объемом от 1 до 3 млн тонн зерна.

В свою очередь, в Татарстане на развитие АПК выделено 16,6 млрд рублей, а объем поддержки фермеров и кооперативов вырос до 718 млн рублей.