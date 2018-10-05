В России названия 45 аэропортов предложили дополнить именами выдающихся деятелей

В рамках проекта «Великие имена России» 45 российских аэропортов будут названы в честь выдающихся людей страны.



«Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 млн человек» — заявил секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев.



Министр культуры Владимир Мединский поддержал инициативу, но призвал воздержаться от использования имён политиков последней сотни лет, передает "Интерфакс".



По мнению министра культуры РФ, эти названия будут способствовать «популяризации нашей культуры».

О каких именно аэропортах России идет речь не уточняется.