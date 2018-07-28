Невыполненный хадж: куда татарстанский туроператор потратил деньги башкирских паломников?

Несвятое дело: в Уфе почти 100 человек не могут выехать в паломничество из-за челнинского «Хадж-фонда»

Фото: Олег Тихонов

Около 100 жителей Башкирии, заплативших немалые суммы челнинской турфирме «Хадж-фонд», не могут выехать в паломничество. Обманутые в своих ожиданиях, они написали жалобу в полицию и просят возбудить уголовное дело по факту мошенничества. Помимо них еще 500 мусульман из других регионов, заплативших деньги татарстанской компании, сидят на чемоданах и надеются, что все же получат билеты в Мекку. Представители туроператора в свою очередь заявляют, что их подставили и во всем виноваты недобросовестные конкуренты из Уфы. В ситуации разбирался обозреватель «Реального времени».

В ожидании встречи с Каабой

Практически каждый год в России возникает одна и та же проблема. Мусульмане, заплатившие немалые деньги хадж-операторам, не могут отправиться в паломничество. 2018 год тоже не стал исключением. Почти 100 верующих из Башкортостана, которые приобрели путевки у компании «Хадж-фонд», вероятно, тоже станут жертвами обстоятельств и чьей-то алчности.

Отметим, что хадж является обязанностью каждого мусульманина. И каждый верующий, имеющий возможности, хоть раз в жизни должен в определенное время в году съездить в Мекку и совершить необходимые обряды. Миллионы паломников со всего мира каждый год направляются в Саудовскую Аравию и возвращаются на родину в статусе хаджия.

Как сообщили «Реальному времени» пока еще несостоявшиеся хаджии, из Уфы не могут вылететь 98 человек. В прошлую субботу, 21 июля, представители туроператора собрали будущих паломников в мечети «Ихлас», провели инструктаж, рассказали про основные обряды, выполняемые в Мекке. Даже сообщили про прививки, правила пользования аптечкой. Организаторы вояжа назвали и даты поездки. Люди должны были вылететь 4 августа в 16.45 из Уфы в Дубай рейсом авиакомпании FlyDubai. Обратно планировалось вернуть хаджиев 27 и 28 августа.

Миллионы паломников со всего мира каждый год направляются в Саудовскую Аравию и возвращаются на родину в статусе хаджия. Фото pixabay.com



Казалось бы, ничто не предвещало беды. Верующие уже начали собирать чемоданы, представляя, как будут совершать обход Каабы в Мекке, стоять на горе Арафат и обращаться к Аллаху со своими мольбами в цитадели ислама. Считали, что также посетят Медину и мечеть пророка Мухаммада — вторая исламская святыня. Но особо дотошные верующие позвонили в авиакомпанию и оказалось, что их фамилий среди пассажиров нет. Обратились в визовый центр — документы на них никто не подавал. Вот тогда и началось беспокойство.

Выяснилось, что ООО «Хадж-фонд», зарегистрированное в Набережных Челнах, лишилось аккредитации еще несколько месяцев назад и было исключено из списка хадж-операторов. Кроме того, Центральное духовное управление мусульман России, под крылом которого работала компания, еще полгода назад прекратило с ним отношения.

По словам уфимского несостоявшегося паломника, представившегося Умаром, «Хадж-фонд» и в прошлом году не смог отправить нескольких человек в хадж. Более того, у компании были долги перед саудовской стороной. В связи с этим структура Талгата Таджуддина отказалась работать с этим хадж-оператором. В самом «Хадж-фонде» эту информацию не подтвердили.

«Налицо факт мошенничества в особо крупном размере»

Тогда уфимцы начали названивать в Челны, но, по их словам, трубку либо не брали, либо просто разговор прерывали после первых секунд общения.

— Надежды уже нет, — рассказывает нашему корреспонденту Тимур Шангареев, известный как блогер Тимур Gazi. — Нам даже показывали какие-то документы, что билеты якобы куплены. И мы совершенно случайно узнали, что нет ни квот, ни билетов, ни виз. Изначально эти люди знали, что они лишены аккредитации и сознательно пошли на обман. А деньги собирали даже в июле.

Надо сказать, что цены на путевки немаленькие. Самая дешевая, приобретенная чуть ли не за год, стоит 95 тыс. рублей. Желающие съездить и совершить все обряды в более комфортных условиях выкладывали от 170 тыс. рублей. Согласно прейскуранту, указанном на сайте компании, тариф «Вся Россия» (вылеты из регионов России, трансфер через Турцию/Дубай) составляет 221,5 тыс. рублей.

В конце концов люди смогли достучаться до генерального директора «Хадж-фонда» Тагира Исмагилова. Тот передал свои извинения за неудобства. Виноватым в сложившейся обстановке он назвал таджуддиновское ЦДУМ России, которое не передало им квоты (аудиозапись имеется в распоряжении редакции).

— В итоге нам стали давать разные обещания: деньги вернут в течение года, отправят на следующий год или можно поехать в умру (малый хадж, — прим. ред.), — продолжает Шангареев. — Как всегда нам «ездят по ушам». Но не уверен, что даже деньги вернут.

В пятницу группа уфимских верующих — клиентов челнинской компании — пошла в Кировское РОВД города Уфы и написала жалобу.

— Здесь налицо факт мошенничества в особо крупном размере — статья 159, часть 3, — комментирует нашему журналисту адвокат Булат Мустафин, помогавший мусульманам составлять заявление. — Хадж-оператор явно знал, что не может отправлять людей в поездку. С людей просто собирали деньги, а в ответ обещали, что вопрос с поездкой будет решен, но квот не нашлось.

В подобных ситуациях юрист настоятельно рекомендует обращаться в полицию с требованием возбудить уголовное дело. В свою очередь в Госкомитете по туризму Татарстана отметили, что «в случае невыполнения компанией условий договора и отказа от возврата денег, паломникам нужно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор».

В пятницу группа уфимских верующих — клиентов челнинской компании — пошла в Кировское РОВД города Уфы и написала жалобу



Свои люди

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцами ООО «Хадж-фонд», зарегистрированного в 2015 году (!) в Набережных Челнах, выступают Тагир Исмагилов и Руслан Халилов. Любопытно, что среди компаний, которыми владеет в разной степени Исмагилов числятся «Ден Моторс», «Тамр Групп», «Таткардан-Самара» и «ОК Банкрот-Набережные Челны» (деятельность в области права).

Руслан Халилов владеет третью в ОАО «Исламский финансовый дом». Организация зарегистрирована в Москве и занимается предоставлением финансовых услуг. Треть компании принадлежит Александру Магадову, еще треть — Ильдару Нечаеву (президент).

Нечаев вызывает отдельный интерес, поскольку на его имя в 2012 году был зарегистрирован благотворительный фонд развития и содействия паломничеству «Хадж фонд» — организация с названием, очень похожим на название челнинской компании.

Напомним, в 2011 году 91 человек, которые отдали деньги «Аира тур» и «Сафа тур», не смогли выехать в хадж. Они несколько дней жили в Уфе на чемоданах, но путевок так и не увидели. С их стороны даже была предпринята попытка выехать в Москву к посольству Саудовской Аравии и уговорить дипломатов пойти на уступки. Но представители КСА им отказали. Тогда их средства передали благотворительному «Хадж фонду». Ильдар Нечаев, выступая в мечети «Ляля Тюльпан», обещал, что в 2012 году обманутые паломники отправятся в священный путь и выше платить не придется. Но у его компании было одно условие — женщины должны сопровождаться мужчиной-махрамом (близкий родственник — муж, отец, сын, внук, брат, дед). Вот только незадача: большинство (90%) были женщины преклонного возраста, по копейке откладывающие с пенсии. Естественно, за дополнительное место нужно оплачивать отдельно. От такого «подарка» фонда отказались 25 несостоявшихся паломников и потребовали вернуть деньги. Также в 2013 году Нечаев судился с авиакомпанией «Ак Барс Аэро», которая пыталась взыскать с его организации долги за перевозку паломников.

Челнинский же «Хадж-фонд» до недавнего времени работал при ЦДУМ России. И в сознании уфимских мусульман воспринимался как структура организации Талгата Таджуддина. И именно от этого духовного управления получал квоты.

Неудобный конкурент?

В «Хадж-фонде» подтвердили «Реальному времени», что компанию в этом году лишили аккредитации. При этом утверждают, что никакого злого умысла собрать деньги и «кинуть» людей не было.

— Посмотрите статистику нашей работы, — возражает региональный управляющий компанией Альбина Исмагилова. Из года в год количество паломников у нас только увеличивалось. Когда другие не могли их набрать, у нас был перебор. Мы с 2010 года возим людей в хадж, всегда были надежными. Жалоб на нас за 7 лет работы не поступало. В прошлом году мы отправили 2 570 человек, и нам представляли дополнительные квоты за счет мест, которые не могли заполнить другие туроператоры.

Она считает, что в этом году ее компанию подставили, выживая с рынка как неудобного конкурента. Кому это могло быть на руку?

В конце 2017 года в Уфе было зарегистрировано ООО «Булгар-тур». Руководителем значится Ислям Давыдов, а бенефициаром, которому принадлежит 76 процентов компании, является Мухаммад Таджуддинов, сын верховного муфтия. Остальными 24 процентами распоряжается ЦДУМ России. Примечательно, что по тому же адресу (Уфа, Тукаева, 50) прописано еще одно ООО — «Булгар тур», зарегистрированное в 2010 году. Руководителем записан Артур Сулейманов — ректор Российского исламского университета ЦДУМ России.

По словам Исмагиловой, ЦДУМ отказалось от «Хадж-фонда» неожиданно для них. И те, квоты, которые им раньше распределялись по линии ЦДУМ, поступили в «Булгар-Тур». Челнинская фирма оказалась с носом.

— Нас до самого последнего момента обнадеживали, что мест хватит всем, людей увезут, — объясняет она. – Когда в марте узнали, что ЦДУМ отказывается с нами работать, к этому времени было набрано более 800 человек. Мы стали ко всем обращаться. В Хадж-миссии России нам сказали, что для нашей страны было выделено 22 тысячи квот из запрошенных 25 тысяч и мест должно всем хватить. Нам дали надежду, обещали, что все решат. Мы пытались договориться с другими туроператорами, но никто не идет навстречу, каждый переживает за свою копеечку.

И теперь не могут вылететь более 600 человек — группы из Башкирии, Татарстана, Москвы, Ульяновской, Свердловской, Новосибирской областей.

— Если бы они (ЦДУМ, —прим. ред.) как нормальные люди поступили, то хотя бы для своих башкирских паломников, которые были набраны уже с сентября — октября 2017 года, могли дать 100 мест, чтоб ни одного «башкирина» не осталось (без путевки. — прим. ред.). Но этого ничего не было. Они избегали всяких контактов с нами, не давали никаких объяснений, — продолжает Альбина Ханафиевна.

Кстати, примерно так же жаловались и уфимские мусульмане в отношении работников «Хадж-фонда»: избегали контактов, не давали объяснений.

Часть смог взять на себя «ДУМ РТ Хадж», у которого оказались свободные квоты. Им смогли получит 64 человека. К сожалению, больше у них мест не было. Фото Олега Тихонова



Не отказываясь от обязательств

Однако кое-кому, вероятно, посчастливится в этом году увидеть Мекку — это верующие из Новосибирска, Томска и Екатеринбурга. С некоторыми операторами все-таки удалось договориться. По информации «Реального времени», на сегодняшний день есть договоренности относительно 96 человек. Правда, паломникам пришлось добавить денег сверх уже оплаченных. Часть смог взять на себя «ДУМ РТ Хадж», у которого оказались свободные квоты. Их смогли получить 64 человека. К сожалению, больше у них мест не было. Хотя в самом «ДУМ РТ Хадж» комментировать ситуацию «Реальному времени» отказались, но сообщили, что с проблемой «Хадж-фонда» знакомы.

— Мы ни в коем случае от своих обязательств не отказываемся, — обещает Исмагилова. — Мы не банкротимся, не закрываемся. Денежные средства мы в течение года вернем, иншаллах (если пожелает Аллах, —прим. ред.). Сейчас их вернуть не можем, потому что они израсходованы на самолеты, гостиницы. Этот хадж приходится на сезон отпусков, на авиабилеты всегда ажиотаж. Мы загодя забронировали билеты, отели, оплатили, готовы автобусы. Осталось только людей увезти. Мы перед людьми извиняемся, даем гарантийные письма: вернем деньги, компенсируем поездку на следующий год. На свои средства будем покупать путевки, договариваться с другими операторами. Те, кто платили 95 тысяч рублей, могут отправиться в умру. Это цена малого хаджа. Умру нам никто не запретил.

Есть у нее ответ и на претензии об отсутствии билетов на паломников в FlyDubai.

— Билеты в авиакомпании заказываются в отделе группового бронирования, — отмечает Альбина ханум. — «Горячая линия» или девушка на стойке паломникам не скажут, забронированы ли билеты, так как они не знают ни номера бронирования, ни другой информации. Билеты выписываются за несколько дней до вылета.

Некоторые верующие все же надеются, что ситуация за неделю разрешится. И они смогут отправиться в священную Мекку и выполнить пятый столп ислама. А «Реальное время» будет следить за развитием событий и информировать своих читателей.