Юрий Пустовгаров: «Не мне учить казанских вертолетчиков строить «вертушки»

Будущий руководитель Казанского вертолетного завода подтвердил «Реальному времени» свое назначение

Уже завтра утром руководство «Вертолетов России» представит нового управляющего директора «Казанского вертолетного завода» 54-летнего Юрия Пустовгарова, который придет на смену «бессменному» главе и выходцу с вертолетного завода 64-летнему Вадиму Лигаю. Выбор в пользу башкирского топ-менеджера объясняется тем, что за него согласился поручиться «головой» лично Вадим Лигай, который, по всей видимости, не нашел в своем казанском окружении достойного преемника. Куда переходит экс-глава КВЗ, держится в секрете — до завтрашнего официального назначения руководство «Вертолетов России» предпочло взять тайм-аут, чтобы сохранить интригу.

КВЗ лишится остатков былой экономической самостоятельности?

Сразу заметим, что после ухода Вадима Лигая, на КВЗ, где его было принято считать полновластным генеральным директором, по нашим данным, не будет единоличного исполнительного органа КВЗ. Вместо этого «первое лицо» КВЗ приобретет принципиально иной статус, а именно — портфель управляющего директора. Скорее всего, это означает, что преемник Лигая лишится остатков былой экономической самостоятельности и каждый его шаг будет полностью контролироваться высшим менеджментом «Вертолетов России». Сам завод может окончательно превратиться в сугубо производственную площадку «Ростеха», призванную лишь выпускать вертолеты, а не искать новые пути развития. Под эту простую задачу, собственно говоря, искали замену Лигаю, найдя ее под боком КВЗ. Одним словом, время покажет, насколько эти размышления инсайдеров соответствуют действительности.

Преемником Лигая стал управляющий директор АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» 54-летний Юрий Пустовгаров, в прошлом вице-премьер Башкортостана. Но в последние почти 10 лет, как только Вадим Лигай встал у руля КВЗ, ему в нагрузку дали КумАПП. И все эти годы авиационное предприятие находилось под управлением КВЗ, так что выбранная кандидатура лучше отвечает поставленным задачам. По слухам, именно из этих соображений Вадим Лигай лично поручился за назначение главы КумАПП.

Завод может окончательно превратиться в сугубо производственную площадку «Ростеха», призванную лишь выпускать вертолеты, а не искать новые пути развития. Фото Максима Платонова



«Я прекрасно знаю, куда я еду, к кому еду и что мне нужно делать»

Ожидается, что нового руководителя КВЗ представит трудовому коллективу завода руководство «Вертолетов России». Сам Юрий Пустовгаров подтвердил «Реальному времени», что он принял предложение руководства «Вертолетов России», уточнив, что в структуре «Ростеха» работает много лет и здесь не принято отказываться.

«Я прекрасно знаю, куда я еду, к кому еду и что мне нужно делать. Больше ничего сказать не могу», — попытался он с первых минут остановить общение с прессой, но все-таки поддался на уговоры и рассказал, почему он согласился принять этот пост. По его словам, Казань всегда была «солнцем в небе», к которому тянулись многие машиностроительные заводы. «Не мне учить казанских вертолетчиков делать вертолеты, — искренне сказал Юрий Пустовгаров, находясь за рулем по дороге из Кумертау в Казань. — Но у меня за спиной есть неплохой багаж: все-таки руководил много лет авторитетным Уфимским моторостроительным производственным объединением с ежегодным оборотом 80 млрд рублей. Этот опыт бесценный, надеюсь, поможет мне в управлении Казанским вертолетным заводом».

— Юрий Пустовгаров сделал карьеру в Башкирии в годы правления Муртазы Рахимова, — отмечает в беседе с корреспондентом «Реального времени» главный редактор «Ъ-Уфа» Наталья Павлова. — Поэтому после прихода к власти Рустэма Хамитова в 2010 году он совсем недолго еще сохранял пост вице-премьера и главы Минпрома. Места в новой властной региональной вертикали ему не нашлось, и он на какое-то время перешел на общественную работу — возглавил ТПП республики. Потом, видимо, благодаря связям в «Ростехе» возглавил проблемный КумАПП, и, надо сказать, у предприятия появились заказы.

«Вадим Лигай в любом случае будет рядом с КВЗ, ведь бывших директоров не бывает», — заявил Юрий Пустовгаров. Фото Максима Платонова

«Бывших директоров не бывает»

Сам Юрий Пустовгаров полон лучших ожиданий и обещал не сокращать рабочих даже при сокращении заказов. А ведь сейчас у КВЗ их совсем мало. «Я лично знаком и ценю предшественников — Александра Лаврентьева, это настоящая живая легенда КВЗ, Вадима Лигая. Куда он уйдет? В любом случае будет рядом с КВЗ, ведь бывших директоров не бывает», — заявил Юрий Пустовгаров.

По всей видимости, он хотел бы получить от них непосредственную поддержку, но прямо об этом не сказал. Хотя очевидно, что без их помощи ему не обойтись. При этом он подчеркнул, что с его приходом будут крепнуть кооперационные связи между Татарстаном и Башкирией.

Между тем на самом заводе о новичке отозвались прохладно. «Башкирия всегда работала как «довесок» к КВЗ, поэтому его имя ничего нам не говорит», — отметил один из топ-менеджеров КВЗ. Остальные дипломатично ушли от комментариев: «Поживем — увидим». Насколько тепло его встретят непосредственно в Казани, станет известно завтра.

Пресс-службы «Ростеха» и «Вертолетов России» к моменту сдачи текста не успели выслать комментарии.

Эксперты склонны считать, что и для Вадима Лигая, и для Юрия Пустовгарова смена постов выглядит как повышение.