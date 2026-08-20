Ради стобалльников: Вассерман предложил ограничить места в вузах для олимпиадников

Депутат Госдумы также призвал добиться сверхбюджетных выплат от Минобрнауки и проработать целевое обучение

На 2026/27 учебный год российские вузы получили 620,5 тыс. бюджетных мест, из которых 23,3 тыс. досталось учебным заведениям Татарстана. Количество «бесплатных стульев» увеличилось в основном на инженерных направлениях, но в 12 учреждениях все равно не хватило мест для лиц, набравших 100 баллов по ЕГЭ. Для решения данной проблемы член Комитета ГД по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с «Реальным временем» предложил добиться сверхбюджетных выплат от Минобразования, ограничить число мест для победителей олимпиад и проработать тему целевого обучения. Почему количество бюджетных мест в университетах будет сокращаться, от чего зависит стоимость обучения и как теперь поступить стобалльникам — в материале «Реального времени».

Количество бюджетных мест в вузах России не изменилось за год

На 2026/27 учебный год российские вузы получили 620,5 тыс. бюджетных мест. Это столько же, сколько выделяло Минобрнауки высшим учебным заведениям и в прошлом году, заявил глава министерства Валерий Фальков на заседании, посвященном формированию проекта контрольных цифр приема.

При этом 73,4% бюджетных мест пришлось на региональные вузы. Так, образовательные учреждения в новых регионах получили около 28,5 тыс. мест. Также больше половины бюджетных мест (371 тыс.) досталось программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения. Причем их количество увеличилось на инженерных направлениях (+1,1 тыс. мест), сельскохозяйственных (+594 места) и медицинских (+166 мест). Тем временем у «гуманитариев» бесплатных мест стало меньше.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Бюджетные места в вузах распределяют исходя из потребности экономики в кадрах. Сами прогнозы составляет Минтруд, объяснил Фальков. Кроме того, он призвал власти регионов соотнести «просьбы институтов о выделении бюджетных мест» с «местным рынком труда», допуская, что в отдельных субъектах картина может различаться.

В вузах Татарстана больше всего бюджетных мест выделили на педагогику

Конкретно вузы Татарстана получили в 2026/27 учебном году более 23,3 тыс. бюджетных мест. Это на 200 бесплатных мест больше, чем год назад, а за последние три года рост и вовсе превысил 1,3 тыс. мест. Такие цифры озвучил глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин.

С его слов, 60% бюджетных мест от их общего количества пришлось на КФУ (более 7,8 тыс.), КНИТУ (свыше 4 тыс.) и КНИТУ им. А. Н. Туполева — КАИ (около 2,7 тыс.).

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Если рассматривать конкретные направления, то больше всего бюджетных мест получили педагоги и инженеры. Например:

образование и педагогические науки — более 2,7 тыс. мест;

информатика и вычислительная техника — свыше 2,2 тыс. мест;

электро— и теплоэнергетика — более 1,3 тыс. мест;

химические технологии — свыше 1,2 тыс. мест;

машиностроение — более 1,1 тыс. мест;

техника и технологии строительства — 867 мест;

экономика и управление — 865 мест;

физкультура — 797 мест;

управление в технических системах — 709 мест;

медицина — 704 места;

сельское, лесное и рыбное хозяйство — 621 место.

«Можно ограничить число мест в вузах для победителей олимпиад»

Несмотря на статистику по бюджетным местам, в 12 российских вузах не хватило бюджетных мест абитуриентам, набравшим 100 баллов по ЕГЭ. Об этом НСН сообщил зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Он отметил, что Минобрнауки не может выделить допместа для стобалльников. Причины две: этого не позволяют сделать подзаконные акты, а также есть риск наплыва абитуриентов в институты, где пойдут таким путем. Тем не менее Смолин пообещал, что осенью его комитет вместе с министерством попытается решить проблему с дефицитом «бюджета» для школьников с хорошими результатами Единого госэкзамена.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Чтобы «найти бесплатные места для стобалльников», можно добиться каких-нибудь сверхбюджетных выплат от Минобразования. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился член Комитета ГД по просвещению Анатолий Вассерман.

— Также можно ограничить число мест в вузах для победителей олимпиад. Сейчас олимпиады пока не обеспечены такой же надежной защитой, какая достигнута в формате ЕГЭ. Как следствие, сомнений в олимпиадных результатах больше, чем в оценках Единого госэкзамена. Более того, насколько мне известно, некоторые вузы уже ввели ограничения по количеству приема победителей олимпиад, — сказал собеседник издания.

Третий вариант — проработать схему с целевым обучением, выделить допместа на этом направлении.

— Иными словами, какие-нибудь предприятия или организации сами финансируют вузу обучение для тех, кто обязуется потом какое-то время у них проработать. Кстати, в советское время практически все бюджетное финансирование обеспечивалось именно таким образом: организации присылали университетам запрос на специалистов соответствующего профиля, а потом студенты на пятом курсе выбирали себе самую подходящую заявку. Чем лучше у студента средний балл в зачетке, тем раньше он заходил в комиссию по распределению, а чем раньше заход — тем больше выбор по заявкам, — напомнил Вассерман.

«Часть выпускников не найдут себе работу по специальности»

Бюджетных мест в институтах для бесплатного обучения всех выпускников школ в обозримом будущем не будет хватать. Есть две причины для такого прогноза. Первая — учеба в вузе стоит значительно дороже, чем в школе. Второе — государству в целом не нужно столько специалистов с высшим образованием, считает депутат Госдумы.

— Даже если допустить, что в России обучат всех в университетах, то все равно часть выпускников не найдут себе работу по специальности, — объяснил Вассерман.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Он подчеркнул, что на некоторых направлениях уже фиксируется очень большое перепроизводство. Ближайший пример — юристы и экономисты. Такая тенденция объясняется нехваткой упомянутых экспертов на начальном этапе формирования рынка. В итоге факультеты для их подготовки открывались повсеместно, но сейчас большинство вакансий закрыты, а перепрофилировать учебные заведения в организационном плане очень сложно.

— Сложности с поступлением на бюджет — это лишь отражение факта, что не все найдут работу по профессии, — резюмировал Вассерман.

Расходы на обучение выше сумм, которые платят за учебу студенты

При расчетах стоимости обучения в вузе государство закладывает множество факторов: как расходы на непосредственно образовательный процесс, например содержание помещений и зарплату преподавателей, так и траты на поддержание других функций высшего образования, например социальные проекты, связанные с жизнью студентов и преподавателей. Еще на ценник влияет и спрос на конкретное направление среди абитуриентов: чем он выше, тем больше и цена. Об этом «Реальному времени» сообщил профессор экономического факультета МГУ, доктор экономических наук и главный научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Колганов.



— При этом основные расходы, которые входят в цену обучения, несколько меньше суммы, которую платит студент за учебу, — обратил внимание экономист.

Эксперт добавил, что обеспечить всех россиян бесплатным высшим образованием было бы рациональным решением, так как чем больше потенциал квалифицированных кадров, тем лучше для экономики. Однако для реализации такого плана нужно рассчитать, в какую сумму государству обойдется предоставление бесплатного высшего образования для всех, а самое главное, через какой срок при прогнозируемых темпах роста экономики российский бюджет будет располагать нужными доходами.

— Сейчас такая цель в нашей государственной политике не ставится, поэтому и соответствующие расчеты государственными органами не делаются, — подчеркнул Колганов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Можно уйти в колледж

Что касается дальнейших действий самих стобалльников, которым не хватило мест на бюджете, то, по мнению Вассермана, они могут пойти учиться в колледж, если найдут себе подходящее направление.

— Можно поступить в другой вуз, поскольку эта проблема все-таки далеко не во всех институтах возникает, — предложил политик.

Однако член Комитета ГД по просвещению призвал учитывать, что государство начинает «готовить много и быстро» только тех специалистов, в которых на данный момент времени у экономики есть потребность.