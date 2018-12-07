Радий Хабиров: «Эти горы — достояние республики, и они сохранятся в первозданном виде»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал свое решение о передаче на разработку шихана Куштау Башкирской содовой компании.

Руководитель республики отметил, что его позиция в этом вопросе «всегда была предсказуемой» и он никогда ее не скрывал.

«Я принял решение — эту бесконечную жвачку «отдам — не отдам» прекратить. Эти горы — достояние республики, и они сохранятся в первозданном виде. Коллегам из БСК это тоже объяснили. Тем не менее у нас тоже есть понимание, что градообразующее предприятие должно жить и работать, а критический момент для принятия решения уже настал. Поэтому мы будем искать сырье для соды», — написал Хабиров на своей странице в соцсети.

Что касается горы Куштау, то, по словам врио главы Башкирии, охранного статуса у нее нет, а разрешительные документы на начало разработки выданы еще в 2017 году, и работы уже ведутся. Он подчеркнул, что если там подтвердятся запасы, то это будет «приемлемым вариантом решения проблемы».

Кроме того, Хабиров добавил, что в этом случае БСК обязана придерживаться международных норм по экологичности, с полной рекультивацией, и еще долгие десятилетия не затрагивать объекты туристической и другой социальной инфраструктуры, которые там находятся.

«Считаю несправедливым объем компенсационных выплат, который содовиками предоставлялся близлежащим территориям. Поэтому мы убедили владельцев бизнеса в разы этот объем увеличить», — сообщил Радий Хабиров.

Напомним, ранее Башкирская содовая компания и врио главы Башкирии Радий Хабиров договорились о способе решения сырьевой проблемы предприятия. В рамках взаимной договоренности БСК возьмет в разработку шихан Куштау. Стороны пришли к согласию на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

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