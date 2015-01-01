Уроки татарского
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После высказываний Владимира Путина о необходимости соблюдения добровольного принципа изучения национальных языков с новой силой разгорелась дискуссия об объемах присутствия «татар теле» в учебных планах школ Татарстана. Мнения за и против изучения татарского и других национальных языков – в сюжете «Реального времени».
- Общество 12:00 13 Экзамену по татарскому быть, но сдавать будем добровольно
- Общество 22 янв, 07:00 29 Ильсур Хадиуллин: «И от знания языка еще никто не страдал, но не надо заставлять» Заместитель министра опроверг отмену татарского в детсадах, но признал, что его введение было не совсем законно
- Общество 17 янв, 12:00 49 Язык до суда доведет: учительнице татарского вернули сокращенные часы Мунира Садыкова подала в суд на директора школы, которая по предписанию прокуратуры сократила уроки татарского
- Общество 11 янв, 12:00 80 По школьному сценарию: татарский язык в детсадах Татарстана объявили вне закона Единственная возможность учить язык для дошкольников — попасть в татарскую группу или татарский детсад
- Общество 21 дек, 16:14 24 «Рейтинг наш будет повышаться… несколько пошатнувшийся после ситуации с языком» Татарстанский премьер, представляя нового главу Минобразования РТ, заявил, что тот обладает «твердым характером, высокими организационными способностями»
- Общество 14 дек, 07:00 217 Рафаэль Хакимов: «Татары всегда рассматривали Россию как преемницу Великой Татарии» Директор Института истории им. Ш. Марджани отреагировал на призыв украинских чиновников раздробить Россию и раскритиковал данные социологов о татарском языке
- Общество 12 дек, 07:00 63 Рафаэль Хакимов: «Федеральный Сабантуй — это замечательно, но своя партия не помешает» Директор Института им. Ш. Марджани предлагает создать новую политическую партию
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- Общество 30 нояб, 18:00 39 Минобразования России разъяснило регионам, как изучать государственные языки Общее количество часов изучения татарского для тех, кто его выбрал, может увеличиться
- Общество 29 нояб, 16:15 27 «Добровольно, с письменного согласия, не более двух часов»: языковой вопрос в Татарстане решен Ольга Васильева ответила на письмо Фаттахова и Минниханова, но предложила не то, что хотели от нее услышать
- Общество 29 нояб, 07:00 297 «В нынешней ситуации татары проиграли, поскольку потеряли критичность ума и бдительность» Директор Института истории им. Ш. Марджани раскритиковал заявления главы центра этнокультурной стратегии образования Ольги Артеменко
- Общество 27 нояб, 07:00 51 Ирек Шарипов: «В Конституции России сказано, что республики вправе устанавливать свои государственные языки» Директор Дома Дружбы о том, почему преподавание татарского должно быть обязательным, и о федеральном стандарте по государственным языкам субъектов РФ.
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- Общество 18 нояб, 07:00 87 «Надо биться не за два часа обязательного татарского, а за возможность сдавать на нем ЕГЭ» «Языковой вопрос» можно решить так, чтобы было удобно всем, — уверен экс-ректор ветеринарной академии Рифат Курбанов
- Общество 16 нояб, 12:00 70 По доброй воле: как в республиках России отменяют обязательное изучение государственных языков Не во всех 22 национальных регионах процесс проходит болезненно, где-то поручение Путина и вовсе оказалось незамеченным
- Общество 15 нояб, 18:45 9 Энгель Фаттахов: «Ждем, ждем пока ответ из Москвы» Обещанная неделя, в течение которой Ольга Васильева должна уступить Татарстану, истекает, министр образования ждет, а само ведомство переключает внимание на другие вопросы
- Общество 12 нояб, 07:00 71 Нина Максимова: «Родители зачастую не в состоянии понять самостоятельно, нужен ли их детям татарский» Интервью мамы русской школьницы, ставшей популярной после заявления о выборе татарского языка в качестве родного
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- Общество 06 нояб, 17:00 91 Общественники РТ поставили Васильевой ультиматум: менять ФГОСы или ждать иска в суд Министерству образования РФ пригрозили судом и сравнили противников обязательного татарского в школах с ЛГБТ-сообществом
- Общество 05 нояб, 07:00 196 Язык развязался: Минобраз Татарстана определился с количеством татарского в школах В ночь с 3 на 4 ноября Энгель Фаттахов подписал новый учебный план — «татар теле» останется обязательным
- Общество 02 нояб, 07:00 51 «Отказ от изучения национальных языков — это подрыв межнационального мира» Профессор РАН Андрей Десницкий — о тех, кто не обязан учить русский язык в России, и о том, почему москвичи видят мир, как американцы
- Общество 31 окт, 18:09 72 Учителей татарского языка будут сокращать по методичкам? Профком работников образования разработал рекомендации для директоров школ, как по закону уволить педагогов или урезать им часы
- Общество 29 окт, 10:00 49 Леокадия Дробижева: «Мой промах, что долго занимаюсь Татарстаном, но не знаю татарского» Известный этносоциолог: об указаниях президента РФ о языке, реакции в Татарстане и Башкирии, общественном компромиссе и своем желании выучить татарский
- Общество 26 окт, 17:26 105 Рустам Минниханов: «Ну как может быть государственный язык добровольным?» Как Госсовет возмутился языковому конфликту в Татарстане, но решил не обсуждать этот вопрос
- Общество 26 окт, 07:00 39 «Потеря национального языка — первый шаг к манкуртизации. Затем потеряем ислам» Колонка муфтия Татарстана Камиля Самигуллина для «Реального времени» о сохранении татарского языка
- Общество 25 окт, 07:00 14 Борис Кагарлицкий: «После революции национальные движения выбрали большевиков как меньшее из зол» Советский диссидент и социолог: о немецких деньгах большевиков, метаниях националистов и статусе татарского языка
- Общество 05 окт, 07:00 18 «Идет наступление на национальные языки: наблюдается сокращение часов преподавания крымско-татарского» Лидер «Милли Фирка» Васви Абдураимов о проблеме языка в школе, нереабилитированных гражданах и «карманности» крымско-татарской организации
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- Общество 25 сент, 07:00 100 Трудности перевода: количество подписчиков в языковых пабликах в Татарстане растет лавинообразно Кто и как борется в соцсетях за право изучать родной и не изучать неродной татарский язык
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- Общество 20 сент, 07:00 27 Диалоги о языке: от «не лезьте со своей субкультурой» до нездорового «пренебрежения языком» Горячая тема преподавания татарского — в комментариях читателей «Реального времени»
- Общество 17 сент, 07:00 80 «Как только обнажается тема татарского языка, поднимают головы гидры шовинизма и радикализма»
- Общество 13 сент, 07:00 21 «Постепенное наступление на русский язык на Украине можно считать завершенным» Российский журналист Андрей Бабицкий считает практику принуждения русских учеников к изучению национальных языков неразумной
- 31 авг, 14:50 49 «Не совсем правильно, если ты родился в Башкирии и Татарстане и не знаешь языка на бытовом уровне» Как министр образования и науки раньше Юрия Чайки выполнила поручение Путина проверить школы на добровольность изучения родного языка