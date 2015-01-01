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Уроки татарского

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Уроки татарского
Фото: kp.md

После высказываний Владимира Путина о необходимости соблюдения добровольного принципа изучения национальных языков с новой силой разгорелась дискуссия об объемах присутствия «татар теле» в учебных планах школ Татарстана. Мнения за и против изучения татарского и других национальных языков – в сюжете «Реального времени».

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