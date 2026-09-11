В Камско-Устьинском районе отремонтировали дорогу Казань — Ульяновск

Протяженность обновленного участка составила 5,72 км

В Камско-Устьинском районе завершили капитальный ремонт автомобильной дороги «Казань — Ульяновск» — Камское Устье. Протяженность обновленного участка составила 5,72 км. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса республики.

Работы выполнены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В ходе ремонта старое покрытие заменили новым, уложив два слоя асфальта. Обочины укрепили щебнем, нанесли разметку и установили 37 дорожных знаков.

Дорога «Казань — Ульяновск» — Камское Устье связывает два региона и обеспечивает выход на трассу М-12. Улучшение качества полотна повысит пропускную способность маршрута, сократит время в пути и сделает движение более комфортным и безопасным для автомобилистов и перевозчиков.

Ранее сообщалось, что на дорожные работы в Казани направили более 27 млрд рублей. Всего запланирован ремонт 204 участков дорог общей протяженностью более 100 км.

Алсу Сабирзанова