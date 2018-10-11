Политолог: отставка Хамитова связана с отсутствием «политической крыши»

Политтехнолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев прокомментировал «Реальному времени» отставку главы Башкирии Рустэма Хамитова. По мнению эксперта, главной причиной ухода «башлыка» можно считать отсутствие «серьезной политической крыши».

«Он выдвиженец президента Дмитрия Анатольевича Медведева. Наверное, последний из еще не ушедших», — отметил Калачев.

По мнению политолога, главной проблемы с шиханами и БСК, противостояние с частью элит или низкий рейтинг не могли стать причиной отставки главы региона.

«Был ли он сильным руководителем? Нет. […] Будет ли лучше? Не факт», — добавил Калачев.

Политолог считает основным кандидатом на пост главы Башкирии Радия Хабирова, сейчас руководящего подмосковным Красногорском. Калачев отметил, что Хабиров произвел на него впечатление высокомерного и неприятного человека.

«А вот Каримов мне в общении очень понравился. Но он, увы, не претендует», — завершил руководитель «Политической экспертной группы».

Напомним, что Тимербулат Каримов является не только внуком именитого башкирского литератора Мустая Карима, но и зятем главы «Роснефти» Игоря Сечина. «Реальное время» уже включало его в топ элит Башкирии. Периодически Каримова называют конкурентом Хамитова и возможным претендентом на пост главы республики. Особенно после того, как «Роснефть» приобрела «Башнефть».